Аргентинский нападающий Лионель Месси намерен покинуть "Барселону". Вот только испанский клуб не планирует просто так отпускать его.

В контракте Месси есть пункт о том, что он может сообщить "Барселоне" о том, что намерен покинуть клуб. И сделать это бесплатно. По данным издания Marca, Месси сделал это, отправив факс руководству клуба.

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Вот только пункт о том, что Месси может покинуть "Барселону", действует только до 30 мая. После этого он это не может сделать до конца следующего сезона. Поэтому, по данным Diario Sport, в клубе считают, что запрос футболиста о том, чтобы покинуть "Барселону", не имеет сейчас юридической силы.

Зато юристы Месси утверждают, что из-за пандемии коронавируса и смещения футбольных матчей, игрок имел право это сделать в течение недели после финала Лиги чемпионов, который состоялся 23 августа.

В "Барселоне" же дали понять. что не позволят Месси уйти сейчас бесплатно. Ведь в его контракте прописана сумма отступных в размере 700 миллионов евро.