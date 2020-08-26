Лионель Месси может покинуть "Барселону". На аргентинского нападающего уже нацелился ряд клубов, которые хотят видеть его в своем составе. Однако сам уход Месси с испанского гранда имеет ряд преград.

20 лет. Именно столько Лионель Месси выступает за "Барселону". В 2020 году история их отношений может закончиться. Аргентинский нападающий хочет покинуть клуб, пишет 24 канал.

Месси присоединился к "Барселоне" в 13-летнем возрасте. Дебютировал за главную команду в 16 лет. На профессиональном уровне он выступал только за этот клуб. Но покинуть хотел не один раз. И каждый раз руководству "блаугранас" удавалось уговорить его остаться в команде. Однако удастся ли это сделать и в 2020 году?

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2020: год проблем

Проблемы в отношениях Месси и "Барселоны" начались чуть ли не с начала 2020 года. Когда руководство клуба решило уволить главного наставника команды Эрнесто Вальверде. Вместо него назначили Кике Сетьена. Он восхищался игрой Месси. Но наладить отношения с ним не удалось. Испанские СМИ летом писали, что Месси и Суарес мало прислушиваются к советам тренера.

К чему это привело – "Барселона" в 2020 году осталась без трофеев:

команда проиграла борьбу за Суперкубок Испании, уступив в полуфинале "Атлетико";

вылетела в четвертьфинале Кубка Испании;

потеряла преимущество в чемпионате страны и позволила "Реалу" обойти себя после восстановления турнира;

в четвертьфинале Лиги чемпионов потерпела унизительное поражение от "Баварии" 2:8.

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Именно поражение в матче Лиги чемпионов стало чуть ли не последней каплей, которая заставила Месси задуматься над своим будущим. Те же испанские СМИ писали, что в футболиста началась депрессия.

Такие результаты привели и к переменам в клубе – Кике Сетьена уволили, а на его место назначили Рональда Кумана. Новый наставник решил в первую очередь пообщаться с Месси. И игрок заявил ему, что пока больше видит себя в дальнейшем за пределами клуба, чем его частью.

Месси может покинуть "Барселону" бесплатно

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что контракт Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года. И стороны пока не продлили его. При этом в соглашении футболиста есть пункт, что он может покинуть "Барселону" бесплатно. При этом право на такой шаг Месси имеет каждый год.

Учитывая, что точные детали контракта держатся в тайне, известен лишь тот факт, что:

покинуть "Барселону" бесплатно Месси может лишь в том случае, если сообщит о своем решении клубу до 30 мая;

он не может бесплатно перейти в другой европейский клуб.

Эпопея с уходом Месси: кто претендует на игрока

Детали разговора Месси и Кумана попали в СМИ. И аргентинец очень разозлился из-за слива информации. Кроме того, после назначения Кумана, в "Барселоне" начались кадровые чистки. Некоторым игрокам решили указать на дверь. Среди них оказался и Луис Суарес, который является довольно близким другом Месси. Поэтому намерение избавиться от Суареса еще больше подтолкнуло Месси к идее покинуть "Барселону".

Напряженными отношениями между Месси и "Барселоной" решили воспользоваться другие футбольные клубы, которые не прочь видеть аргентинца в составе команды. Среди них и английский "Манчестер Сити", который тренирует Пеп Гвардиола. Месси работал под его руководством в "Барселоне". И в предыдущие годы уже была информация о попытке "МанСити" переманить игрока.

Итальянский "Интер" тоже активно включился в борьбу. Его изображение даже вывесили на Миланском соборе. Но "нерадзурри" готовы были предложить ему контракт летом 2021 года, когда он станет свободным агентом.

Французский ПСЖ тоже готов предложить контракт Месси. Как и английский "Манчестер Юнайтед".

700 миллионов за Месси

Месси все же решил воспользоваться правом покинуть "Барселону" бесплатно. И сообщил это клубу по факсу. В клубе факс приняли и сказали, что это сообщение не имеет никакой юридической силы. Ведь право покинуть клуб Месси имел, сообщив об этом руководству до 30 мая. А уже август.

Юристы футболиста указывают на тот факт, что из-за пандемии коронавируса и карантина футбольные матчи были смещены. И финал Лиги чемпионов состоялся не 30 мая, а 23 августа. И после этой даты Месси и сделал запрос на то, чтобы покинуть клуб.

Такие аргументы не слишком радуют руководство клуба. И они заявили, что готовы отпустить Месси. За сумму, указанную у него в контракте – 700 миллионов евро.

Руководство "Барселоны" не готово отпускать Месси по двум причинам. Первая – Куман планирует вокруг него и в дальнейшем строить команду. Поэтому отпускать такого игрока причин нет.

Вторая – финансовая. Вокруг имени Месси немало рекламных контрактов, которые пополняют казну клуба на десятки миллионов евро. Если футболист покинет клуб, рекламодатели пойдут за ним.