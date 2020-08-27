Уругвайский нападающий Луис Суарес может покинуть "Барселону" вместе с Лионелем Месси. Форвард хочет дальше продолжать играть в одном клубе с аргентинцем, поэтому его будущая судьба зависит от решения Месси.

33-летний уругвайский форвард не ходит в планы нового наставника "Барселоны" Рональда Кумана, решившего указать на "двери" возрастным футболистам. Луис Суарес уже активно обсуждает свое продолжение карьеры в другом клубе, сообщает Tyc Sports.

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Окончательное решение относительно Месси

По словам его агента Алехандро Бальби, уругваец хочет перейти в тот же клуб, куда пойдет аргентинец Лионель Месси.

Добавим, что Месси хочет покинуть каталонцев уже в ближайшее время, он не видит перспектив продолжения карьеры в этом клубе. На забивного форварда активно охотятся ПСЖ, "Интер" и "Мансити". Последние являются самыми близкими к трансферу футболиста, а ПСЖ вроде бы уже не рассматривает такое усиление в атакующую линию.

Агент отметил, что Суарес и Месси лучшие друзья, они хорошо взаимодействуют на поле и вне его. Уже многие клубы серьезно заинтересовались услугами Суареса, но он ждет решения Месси.

Испанские СМИ сообщают, что Суарес может вернуться в "Аякс", за который выступал в период с 2007/11 года. В Амстердаме очень быстро завоевал место в составе, стал одним из лидеров, а с сезона 2009/10 получил капитанскую повязку. В том же сезоне во всех турнирах он забил 49 мячей, в том числе 35 – в чемпионате и был признан лучшим игроком года в Нидерландах. Но в "Аяксе" не верят, что смогут осуществить этот трансфер.

Ранее сообщалось, что Суареса не против видеть в "Интер Майами", где президентом клуба является легендарный Дэвид Бекхэм.