Денежный бонус за чемпионство
Не только футболисты заработали солидные деньги после чемпионства. Главный тренер Динамо Мирча Луческу в первый год во главе киевского клуба привел киевлян к уже двум трофеям.
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75-летний специалист не только получил кубки, но и пополнил свой бюджет немалой суммой. Луческу получил за чемпионство с Динамо денежный бонус в виде 1 миллиона евро.
Румын поднял над головой уже свой 9-й титул чемпиона Украины. До этого специалист 8 раз становился лучшим в сезоне с донецким Шахтером.
Добавим, что наставник заявил, что прекрасно чувствует себя в Киеве. Луческу не собирается досрочно покидать клуб даже несмотря на провокации десятка ультрас киевлян. Мирча возглавил Динамо в июле 2020 года, подписав 2-летний контракт.
- Напомним, что в 23 туре Динамо разгромило Ингулец и впервые за 5 лет стало чемпионом страны. Этот трофей стал уже вторым для Луческу в столичном клубе.
- После триумфа фанаты устроили яркий прием команде возле клубной базы.
- До этого наставник с командой взял Суперкубок Украины. Уже 13 мая динамовцы могут получить еще и победу в Кубке страны, где они в финале встретятся с луганской Зарей.