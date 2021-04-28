Денежный бонус за чемпионство

Не только футболисты заработали солидные деньги после чемпионства. Главный тренер Динамо Мирча Луческу в первый год во главе киевского клуба привел киевлян к уже двум трофеям.

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75-летний специалист не только получил кубки, но и пополнил свой бюджет немалой суммой. Луческу получил за чемпионство с Динамо денежный бонус в виде 1 миллиона евро.

Румын поднял над головой уже свой 9-й титул чемпиона Украины. До этого специалист 8 раз становился лучшим в сезоне с донецким Шахтером.

Добавим, что наставник заявил, что прекрасно чувствует себя в Киеве. Луческу не собирается досрочно покидать клуб даже несмотря на провокации десятка ультрас киевлян. Мирча возглавил Динамо в июле 2020 года, подписав 2-летний контракт.