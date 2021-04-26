Теплый прием от ультрас

После матча и награждения чемпионов команда отправилась на клубную базу. Сразу несколько десятков фанатов ждали родной клуб, чтобы поздравить команду с успехом во внутреннем чемпионате.

Как это было Динамо стало чемпионом Украины

Болельщики кричали: "Динамо", "Динамо – чемпионы". Также не обошлось и без традиционных файеров, которые добавляют яркости действу. После такого теплого приема футболисты вышли из клубного автобуса поблагодарить фанатов за поддержку. Кажется, что так хорошо ультрас киевского клуба еще не встречали Мирчу Луческу.

До этого наставник вступал с ними лишь в словесные перепалки. Однако у базы точно не было фанатов, которые остаются против назначения румына на пост главного тренера столичного клуба.

В свою очередь один из руководителей ультрас сказал слова благодарности игрокам и тренерскому штабу за хороший сезон. Динамо еще за три тура до завершения чемпионата надело на свои шеи "золотые" награды, опередив Шахтер, который является извечным конкурентом киевлян.

Динамовские фанаты встретили команду возле базы видео