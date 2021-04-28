Грошовий бонус за чемпіонство
Не лише футболісти заробили солідні гроші після чемпіонства. Головний тренер Динамо Мірча Луческу вже у перший рік на чолі київського клубу привів киян до вже двох трофеїв.
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75-річний фахівець не лише здобув кубки, а й поповнив свій бюджет чималою сумою. Луческу отримав за чемпіонство з Динамо грошовий бонус у вигляді 1 мільйона євро.
Румун підійняв над головою вже свій 9-й титул чемпіона України. До цього спеціаліст 8 разів ставав найкращим у сезоні з донецьким Шахтарем.
Додамо, що наставник заявив, що чудово почувається у Києві. Луческу не збирається достроково покидати клуб навіть попри провокації десятка ультрас киян. Мірча очолив Динамо у липні 2020 року, підписавши 2-річний контракт.
- Нагадаємо, що у 23 турі Динамо розгромило Інгулець та вперше за 5 років стало чемпіоном країни. Цей трофей став вже другим для Луческу у столичному клубі.
- Після тріумфу фанати влаштували яскравий прийом команді біля клубної бази.
- До цього наставник з командою взяв Суперкубок України. Вже 13 травня динамівці можуть здобути ще й перемогу у Кубку країни, де вони у фіналі зустрінуться з луганською Зорею.