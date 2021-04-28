Грошовий бонус за чемпіонство

Не лише футболісти заробили солідні гроші після чемпіонства. Головний тренер Динамо Мірча Луческу вже у перший рік на чолі київського клубу привів киян до вже двох трофеїв.

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75-річний фахівець не лише здобув кубки, а й поповнив свій бюджет чималою сумою. Луческу отримав за чемпіонство з Динамо грошовий бонус у вигляді 1 мільйона євро.

Румун підійняв над головою вже свій 9-й титул чемпіона України. До цього спеціаліст 8 разів ставав найкращим у сезоні з донецьким Шахтарем.

Додамо, що наставник заявив, що чудово почувається у Києві. Луческу не збирається достроково покидати клуб навіть попри провокації десятка ультрас киян. Мірча очолив Динамо у липні 2020 року, підписавши 2-річний контракт.