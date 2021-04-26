Суркис заявил, что каждый футболист клуба знает, какую сумму премии он получит. Владелец киевлян также сказал, что этих денег может хватить на покупку однокомнатной квартиры или хорошего автомобиля.

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"Футболисты получат то, что прописано у них по контракту. Все из команды знают, что они получат за чемпионство. Можно ли купить на эти премиальные квартиру или машину? Смотря какую машину. Разные есть машины и квартиры. Если однокомнатную, то, может, и можно купить, или автомобиль хороший. Или и то, и другое. Зависит от того, кто в каком районе хочет жить", – пошутил Суркис-младший.

Долгожданное чемпионство Динамо: коротко

25 апреля Динамо разгромило Ингулец со счетом 5:0 и за три тура до завершения первенства стало чемпионом УПЛ. Шахтер сенсационно уступил Александрии и отстает от киевлян уже на 13 очков.

Динамо стало чемпионом Украины впервые за пять лет. Четыре предыдущих сезона титул выигрывал донецкий Шахтер.



Динамо стало чемпионом Украины / инфографика Спорт 24