Судьба Луческу в Динамо

Опытный 75-летний наставник Мирча Луческу признался, покинет ли Динамо. Также специалист рассказал, хотел бы поработать в итальянской Серии А.

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Даже провокации ультрас киевского клуба не пугают специалиста из Румынии. Луческу уверенно ведет киевлян ко второму трофею под его руководством. К слову, в кубковом матче между фанатами и румыном вспыхнула словесная перепалка. Болельщики Динамо остаются при своем мнении и требуют уволить главного тренера.

Серия А – это Лига, которая лучше всего развивает спортсменов старшего возраста. Я думаю о таких чемпионах, как Криштиану Роналду, Ибрагимович, Рибери. Но в Киеве и Динамо чувствую себя прекрасно и уходить не собираюсь,

– сказал Луческу.