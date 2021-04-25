Судьба Луческу в Динамо
Опытный 75-летний наставник Мирча Луческу признался, покинет ли Динамо. Также специалист рассказал, хотел бы поработать в итальянской Серии А.
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Даже провокации ультрас киевского клуба не пугают специалиста из Румынии. Луческу уверенно ведет киевлян ко второму трофею под его руководством. К слову, в кубковом матче между фанатами и румыном вспыхнула словесная перепалка. Болельщики Динамо остаются при своем мнении и требуют уволить главного тренера.
Серия А – это Лига, которая лучше всего развивает спортсменов старшего возраста. Я думаю о таких чемпионах, как Криштиану Роналду, Ибрагимович, Рибери. Но в Киеве и Динамо чувствую себя прекрасно и уходить не собираюсь,
– сказал Луческу.
- Уже в матче 23 тура УПЛ против Ингульца киевляне могут досрочно оформить чемпионство в сезоне. Только победа позволит футболистам Динамо уже сейчас надеть на себя золотые награды чемпионата.
- Также команда Луческу поборется за Кубок Украины, где в финале сойдется с луганской Зарей. В полуфинале киевляне переиграли перволиговой Агробизнес в Тернополе (0:3).
- Луческу возглавил Динамо в июле 2020 года, подписав 2-летний контракт.