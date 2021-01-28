Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную лучших футболистов десятилетия (2011-2020).

Источник: IFFHS

Больше всего представителей в символической сборной у Германии – сразу трое. В то же время больше всего клубных представителей у Реала – четверо.

Примечательно Барселона – самый прибыльный клуб в 2020 году несмотря на огромные долги

Символическая сборная IFFHS

Мануэль Нойер (Бавария, Германия)

Филипп Лам (Бавария, Германия)

Серхио Рамос (Реал, Испания)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)

Марсело (Бразилия, Реал)

Тони Кроос (Реал, Германия)

Андрес Иньеста (Виссел Кобе, Испания)

Лука Модрич (Реал, Хорватия)

Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)

Роберт Левандовски (Бавария, Польша)

Лионель Месси (Барселона, Аргентина)

Отметим, что в символической сборной только один футболист, который уже завершил карьеру. Речь идет о легенде Баварии Филиппе Ламе.



Символическая сборная мира 2011-2020 / Фото IFFHS

Другие номинации IFFHS