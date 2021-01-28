С Месси и Роналду: названа символическая сборная мира десятилетия
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную лучших футболистов десятилетия (2011-2020).
Источник: IFFHS
Больше всего представителей в символической сборной у Германии – сразу трое. В то же время больше всего клубных представителей у Реала – четверо.
Примечательно Барселона – самый прибыльный клуб в 2020 году несмотря на огромные долги
Символическая сборная IFFHS
- Мануэль Нойер (Бавария, Германия)
- Филипп Лам (Бавария, Германия)
- Серхио Рамос (Реал, Испания)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
- Марсело (Бразилия, Реал)
- Тони Кроос (Реал, Германия)
- Андрес Иньеста (Виссел Кобе, Испания)
- Лука Модрич (Реал, Хорватия)
- Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)
- Роберт Левандовски (Бавария, Польша)
- Лионель Месси (Барселона, Аргентина)
Отметим, что в символической сборной только один футболист, который уже завершил карьеру. Речь идет о легенде Баварии Филиппе Ламе.
Символическая сборная мира 2011-2020 / Фото IFFHS
Другие номинации IFFHS
- Недавно был назван лучший тренер десятилетия. Им стал наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне.
- В то же время наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попал в рейтинг лучших тренеров национальных команд. Он занял 17 место.
- Голкипер Баварии и сборной Германии был признан лучшим вратарем десятилетия. Зато звезда Барселоны Лионель Месси – лучший плеймейкер.
- Украинский арбитр Екатерина Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших женщин-рефери в мире.
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