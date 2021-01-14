Мануэль Нойер стал лучшим вратарем десятилетия
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала имя лучшего вратаря десятилетия (2011-2020 годы). Им стал голкипер сборной Германии и мюнхенской Баварии Мануэль Нойер.
В IFFHS для определения лучшего голкипера десятилетия решили сделать итоговую таблицу топ-20 по все 10 предыдущим годам. За признание лучшим в году футболист получал 20 баллов. За второе место в году ему насчитывалось 19 баллов, за третье – 18. И так до 20 места, за которое давали один балл. Если вратарь по итогам года не попадал в топ-20, то он не получал баллов.
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Победителем в таком рейтинге стал Мануэль Нойер. Он за предыдущие 10 лет пять раз определялся лучшим голкипером – в 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 годах. За те же десять лет Нойер пять раз определялся лучшим голкипером по версии УЕФА, и еще один раз получил звание лучшего вратаря от ФИФА.
С 2011 до 2020 года Нойер дважды выиграл Лигу чемпионов с Баварией (в 2013 и 2020 годах), восемь раз выигрывал чемпионат Германии, 5 Кубков Германии и два Суперкубка УЕФА. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной Германии.
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Нойер опередил итальянца Джанлуиджи Буффона и бельгийца Тибо Куртуа за звание лучшего голкипера десятилетия.
Топ-20 лучших вратарей десятилетия
- Мануэль Нойер
- Джанлуиджи Буффон
- Тибо Куртуа
- Уго Льорис
- Кейлор Навас
- Яе Облак
- Петер Чех
- Марк-Андре тер Штеген
- Давид де Хеа
- Икер Касильяс
- Аллисон Беккер
- Клаудио Браво
- Виктор Вальдес
- Самир Ханданович
- Джо Харт
- Даниэль Субашич
- Руи Патрисио
- Фернандо Муслера
- Серхио Ромеро
- Эдерсон
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