Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала имя лучшего вратаря десятилетия (2011-2020 годы). Им стал голкипер сборной Германии и мюнхенской Баварии Мануэль Нойер.

В IFFHS для определения лучшего голкипера десятилетия решили сделать итоговую таблицу топ-20 по все 10 предыдущим годам. За признание лучшим в году футболист получал 20 баллов. За второе место в году ему насчитывалось 19 баллов, за третье – 18. И так до 20 места, за которое давали один балл. Если вратарь по итогам года не попадал в топ-20, то он не получал баллов.

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Победителем в таком рейтинге стал Мануэль Нойер. Он за предыдущие 10 лет пять раз определялся лучшим голкипером – в 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 годах. За те же десять лет Нойер пять раз определялся лучшим голкипером по версии УЕФА, и еще один раз получил звание лучшего вратаря от ФИФА.

С 2011 до 2020 года Нойер дважды выиграл Лигу чемпионов с Баварией (в 2013 и 2020 годах), восемь раз выигрывал чемпионат Германии, 5 Кубков Германии и два Суперкубка УЕФА. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

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Нойер опередил итальянца Джанлуиджи Буффона и бельгийца Тибо Куртуа за звание лучшего голкипера десятилетия.

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