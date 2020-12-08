Украинка Монзуль вошла в тройку лучших женщин-арбитров мира в 2020 году
Украинский футбольный арбитр Екатерина Монзуль заняла почетное третье место в рейтинге лучших женщин-рефери в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Главный приз второй раз подряд завоевала француженка Стефани Фраппар, набравшая 145 очков. 140 баллов на свой счет записала представительница Швейцарии Эстер Штаубли, а наша соотечественница замкнула тройку с 25 пунктами.
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В 2020 году Фраппар стала первой женщиной, работавшей главным арбитром на матчах мужской Лиги чемпионов и Лиги Европы. Интересно, что в обоих поединках принимали участие украинские команды: Лестер – Заря в ЛЕ и Ювентус – Динамо в ЛЧ.
Монзуль вошла в историю
Ранее Монзуль и ее помощницы вошли в историю Лигу наций, став первой полностью женской бригадой, которая отработала на матче турнира. Также украинка впервые в карьере отсудила матч Лиги Европы.
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