Месси стал лучшим плеймейкером десятилетия
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего плеймейкера за последнее десятилетие (2011-2020). Первое место в рейтинге занял Лионель Месси из Барселоны.
Для определения лучшего плеймейкера десятилетия, в IFFHS решили подытожить результаты топ-20 плеймейкеров ежегодно. За первое место в году насчитывалось 20 баллов, за второе – 19, третье – 18 и так далее. За двадцатое место футболист получал один балл.
Примечательно Холанд, Фелиш, Санчо и Фати: Transfermarkt составил сборную самых дорогих игроков до 21 года
Лионель Месси в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах признавался лучшим плеймейкером. В 2011, 2014, 2018 и 2020 годах он занимал второе место. Поэтому именно игрок испанской Барселоны и стал лучшим плеймейкером десятилетия.
Вторым в рейтинге стал его партнер по Барселоне Андреас Иньеста. Третий в рейтинге – Лука Модрич с Реала.
Топ-20 плеймейкеров десятилетия
- Лионель Месси
- Андреас Иньеста
- Лука Модрич
- Кевин Де Брюйне
- Тони Кроос
- Эден Азар
- Неймар
- Месут Озил
- Андреа Пирло
- Яя Туре
- Хави
- Криштиану Роналду
- Давид Сильва
- Хамес Родригес
- Бастиан Швайнштайгер
- Кристиан Эриксен
- Рияд Марез
- Поль Погба
- Тиаго Алькантара
- Иско
Поделиться новостью