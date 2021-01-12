Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего плеймейкера за последнее десятилетие (2011-2020). Первое место в рейтинге занял Лионель Месси из Барселоны.

Для определения лучшего плеймейкера десятилетия, в IFFHS решили подытожить результаты топ-20 плеймейкеров ежегодно. За первое место в году насчитывалось 20 баллов, за второе – 19, третье – 18 и так далее. За двадцатое место футболист получал один балл.

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Лионель Месси в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах признавался лучшим плеймейкером. В 2011, 2014, 2018 и 2020 годах он занимал второе место. Поэтому именно игрок испанской Барселоны и стал лучшим плеймейкером десятилетия.

Вторым в рейтинге стал его партнер по Барселоне Андреас Иньеста. Третий в рейтинге – Лука Модрич с Реала.

Топ-20 плеймейкеров десятилетия