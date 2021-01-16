Главный наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попал в рейтинг лучших тренеров национальных команд. Он занял 17 место.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучших тренеров сборных команд за последнее десятилетие. В рейтинге нашлось место действующему наставнику украинской сборной Андрею Шевченко.

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Список возглавил тренер сборной Германии Йоахим Лев. Сразу за его спиной идет коуч французов Дидье Дешам, а тройку лидеров замкнул специалист Тите, который возглавляет тренерский штаб главной команды Бразилии.

В первой двадцатке есть и Андрей Шевченко. 44-летний украинский специалист занял 17 место. Ему отдали 24 пункта.

В последнее время его активно сватали в лондонское Челси. Вроде бы Шевченко должен заменить на тренерском мостике Фрэнка Лэмпарда. Но в УАФ опровергли эту информацию.



Топ-20 лучших тренеров сборных / Скриншот из IFFHS

Тренерская карьера Андрея Шевченко в сборной Украины: коротко

Уже более четырех лет Андрей Шевченко работает в сборной Украины. Сначала попробовал себя в роли ассистента главного тренера Михаила Фоменко, а после увольнения наставника Шевченко уже сам возглавил национальную команду.

Сборная показала хорошие результаты в дебютной Лиге наций. Команда получила 9 из 12 очков и смогла подняться в число сильнейших коллективов Европы на следующий розыгрыш.

Крупнейшим достижением Шевченко во главе сборной Украины является выход на Евро-2020. С 26 ноября 2019-го года занял восьмое место в списке топ-10 лучших тренеров национальных сборных по версии международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.