З Мессі та Роналду: названо символічну збірну світу десятиріччя
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала символічну збірну найкращих футболістів десятиріччя (2011-2020).
Джерело: IFFHS
Найбільше представників у символічній збірній має Німеччина – відразу троє. Водночас найбільше клубних представників має Реал – четверо.
Варте уваги Барселона – найприбутковіший клуб у 2020 році попри шалені борги
Символічна збірна IFFHS
- Мануель Ноєр (Баварія, Німеччина)
- Філіпп Лам (Баварія, Німеччина)
- Серхіо Рамос (Реал, Іспанія)
- Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди)
- Марсело (Реал, Бразилія)
- Тоні Кроос (Реал, Німеччина)
- Андрес Іньєста (Віссел Кобе, Іспанія)
- Лука Модрич (Реал, Хорватія)
- Кріштіану Роналду (Ювентус, Португалія)
- Роберт Левандовський (Баварія, Польща)
- Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина)
Зазначимо, що у символічній збірній тільки один футболіст, який вже завершив кар'єру. Йдеться про легенду Баварії Філіппа Лама.
Символічна збірна світу 2011-2020 / Фото IFFHS
Інші номінації IFFHS
- Нещодавно було названо найкращого тренера десятиліття. Ним став наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне.
- Водночас наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко потрапив у рейтинг найкращих тренерів національних команд. Він посів 17 місце.
- Голкіпер Баварії та збірної Німеччини був визнаний найкращим воротарем десятиріччя. Натомість зірка Барселони Ліонель Мессі – найкращий плеймейкер.
- Українська арбітриня Катерина Монзуль зайняла третє місце у рейтингу найкращих жінок-рефері у світі.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter