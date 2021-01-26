Барселона – самый прибыльный клуб в 2020 году несмотря на огромные долги
Два испанских футбольных гранда – Барселона и Реал – остались на первых местах в рейтинге самых прибыльных клубов. А всего оборот 20 самых прибыльных клубов за сезон 2019/2020 составил 8,2 миллиарда евро.
Источник: Deloitte
Всего в сезоне 2019/2020 самые прибыльные футбольные клубы мира имели значительно меньший оборот средств, чем в предыдущем сезоне – 8,2 миллиарда евро против 9,3 млрд евро в сезоне 2019/2020. Падение составило 1,1 миллиарда евро.
В то же время Барселона заявила о миллиардных долгах перед кредиторами и работниками
Главная причина – пандемия коронавируса, из-за которой сначала матчи отменили, а когда их возобновили, то без зрителей. Только потери из-за отсутствия трансляций матчей составило 937 миллионов евро. Но часть этой суммы будет покрыта в сезоне 2020/2021, ведь часть матчей перенесли в этот сезон.
Еще 257 миллионов евро клубы недополучили из-за проведения матчей без зрителей. Ведь дни футбольных матчей являются одной из значительных статей доходов – это средства за билеты, атрибутику и другие покупки на стадионе. Хотя часть этой суммы удалось перекрыть благодаря другим доходам.
Эксперты ожидают, что в сезоне 2020/2021 падение продолжится, и составит 2 миллиарда евро.
Список самых прибыльных клубов
- Барселона – 715,1 миллиона евро
- Реал – 714,9 миллиона евро
- Бавария – 634,1 миллиона евро
- Манчестер Юнайтед – 580,4 миллиона евро
- Ливерпуль – 558,6 миллиона евро
- Манчестер Сити – 549,2 миллиона евро
- ПСЖ – 540,6 миллиона евро
- Челси – 469,7 миллиона евро
- Тоттенхэм – 44,7 миллиона евро
- Ювентус – 397,9 миллиона евро
- Арсенал – 388 миллионов евро
- Боруссия (Д.) – 365,7 миллиона евро
- Атлетико – 331,8 миллиона евро
- Интер – 291,5 миллиона евро
- Зенит – 236,5 миллиона евро
- Шальке – 222,8 миллиона евро
- Эвертон – 212 миллионов евро
- Лион – 180,7 миллиона евро
- Наполи – 176,3 миллиона евро
- Айнтрахт – 174 миллионов евро
Барселоне удалось сохранить за собой первое место, опередив Реал лишь на 200 тысяч евро. Хотя в прошлом сезоне эта сумма составляла 83,5 миллиона евро.
Бавария обошла МЮ. Если мюнхенский клуб заработал на 26 миллионов евро меньше, то "красные дьяволы" – 131,1 миллиона евро
18 из 20 самых прибыльных клубов получили меньший доход, чем в предыдущем сезоне. Исключением стали российский Зенит (236,5 миллиона евро вместо 180,4 миллиона евро в сезоне 2019/2020) и английский Эвертон (212 миллионов евро против 210,5 миллиона евро). Такой рост позволил Зениту подняться с 28 места сразу на 15.
Зенит и Айнтрахт стали двумя клубами, которые попали в топ-20 в сезоне 2010/2020. Они заменили итальянскую Рому и английский Вест Хэм, которые выпали.
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