Два испанских футбольных гранда – Барселона и Реал – остались на первых местах в рейтинге самых прибыльных клубов. А всего оборот 20 самых прибыльных клубов за сезон 2019/2020 составил 8,2 миллиарда евро.

Источник: Deloitte

Всего в сезоне 2019/2020 самые прибыльные футбольные клубы мира имели значительно меньший оборот средств, чем в предыдущем сезоне – 8,2 миллиарда евро против 9,3 млрд евро в сезоне 2019/2020. Падение составило 1,1 миллиарда евро.

В то же время Барселона заявила о миллиардных долгах перед кредиторами и работниками

Главная причина – пандемия коронавируса, из-за которой сначала матчи отменили, а когда их возобновили, то без зрителей. Только потери из-за отсутствия трансляций матчей составило 937 миллионов евро. Но часть этой суммы будет покрыта в сезоне 2020/2021, ведь часть матчей перенесли в этот сезон.

Еще 257 миллионов евро клубы недополучили из-за проведения матчей без зрителей. Ведь дни футбольных матчей являются одной из значительных статей доходов – это средства за билеты, атрибутику и другие покупки на стадионе. Хотя часть этой суммы удалось перекрыть благодаря другим доходам.

Эксперты ожидают, что в сезоне 2020/2021 падение продолжится, и составит 2 миллиарда евро.

Список самых прибыльных клубов

Барселона – 715,1 миллиона евро Реал – 714,9 миллиона евро Бавария – 634,1 миллиона евро Манчестер Юнайтед – 580,4 миллиона евро Ливерпуль – 558,6 миллиона евро Манчестер Сити – 549,2 миллиона евро ПСЖ – 540,6 миллиона евро Челси – 469,7 миллиона евро Тоттенхэм – 44,7 миллиона евро Ювентус – 397,9 миллиона евро Арсенал – 388 миллионов евро Боруссия (Д.) – 365,7 миллиона евро Атлетико – 331,8 миллиона евро Интер – 291,5 миллиона евро Зенит – 236,5 миллиона евро Шальке – 222,8 миллиона евро Эвертон – 212 миллионов евро Лион – 180,7 миллиона евро Наполи – 176,3 миллиона евро Айнтрахт – 174 миллионов евро

Барселоне удалось сохранить за собой первое место, опередив Реал лишь на 200 тысяч евро. Хотя в прошлом сезоне эта сумма составляла 83,5 миллиона евро.

Бавария обошла МЮ. Если мюнхенский клуб заработал на 26 миллионов евро меньше, то "красные дьяволы" – 131,1 миллиона евро

18 из 20 самых прибыльных клубов получили меньший доход, чем в предыдущем сезоне. Исключением стали российский Зенит (236,5 миллиона евро вместо 180,4 миллиона евро в сезоне 2019/2020) и английский Эвертон (212 миллионов евро против 210,5 миллиона евро). Такой рост позволил Зениту подняться с 28 места сразу на 15.

Зенит и Айнтрахт стали двумя клубами, которые попали в топ-20 в сезоне 2010/2020. Они заменили итальянскую Рому и английский Вест Хэм, которые выпали.