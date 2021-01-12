Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера десятилетия (2011-2020 годы). Им стал главный наставник испанского Атлетико Диего Симеоне.

Для определения победителя в этой номинации, в IFFHS решили подытожить результаты ежегодного определения лучших тренеров. За победу в году давали 20 баллов, за второе место – 19 баллов, за третье – 18 баллов. И так до двадцатого места, за которое давали один балл. Если тренер не попадал в топ-20 по итогам года, он не получал баллы.

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Диего Симеоне за десятилетие с 2011 до 2020 года только один раз признавался тренером года. Это произошло в 2016 году, когда его команда дошла до финала Лиги чемпионов, где лишь в дополнительное время уступила Реалу. А в чемпионате Испании заняла третье место, хотя до конца претендовала на победу.

При этом у Симеоне были и более удачные годы в Атлетико. Например, в сезоне 2013/14 он тоже дошел до финала Лиги чемпионов (и тоже проиграл Реалу), но команде удалось выиграть чемпионат Испании. При этом сделала это команда в последнем матче, сыграв вничью с Барселоной на ее поле.

Всего за десять лет, Симеоне работает с Атлетико, команда также выиграла Кубок Испании, два Суперкубка Испании, дважды побеждала в Лиге Европы, и выигрывала два Суперкубка УЕФА.

Топ-20 тренеров десятилетия