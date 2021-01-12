Избран лучший тренер десятилетия – неожиданный победитель
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера десятилетия (2011-2020 годы). Им стал главный наставник испанского Атлетико Диего Симеоне.
Для определения победителя в этой номинации, в IFFHS решили подытожить результаты ежегодного определения лучших тренеров. За победу в году давали 20 баллов, за второе место – 19 баллов, за третье – 18 баллов. И так до двадцатого места, за которое давали один балл. Если тренер не попадал в топ-20 по итогам года, он не получал баллы.
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Диего Симеоне за десятилетие с 2011 до 2020 года только один раз признавался тренером года. Это произошло в 2016 году, когда его команда дошла до финала Лиги чемпионов, где лишь в дополнительное время уступила Реалу. А в чемпионате Испании заняла третье место, хотя до конца претендовала на победу.
При этом у Симеоне были и более удачные годы в Атлетико. Например, в сезоне 2013/14 он тоже дошел до финала Лиги чемпионов (и тоже проиграл Реалу), но команде удалось выиграть чемпионат Испании. При этом сделала это команда в последнем матче, сыграв вничью с Барселоной на ее поле.
Всего за десять лет, Симеоне работает с Атлетико, команда также выиграла Кубок Испании, два Суперкубка Испании, дважды побеждала в Лиге Европы, и выигрывала два Суперкубка УЕФА.
Топ-20 тренеров десятилетия
- Диего Симеоне
- Пеп Гвардиола
- Юрген Клопп
- Жозе Моуриньо
- Максимилиан Аллегри
- Унай Эмери
- Зинедин Зидан
- Карло Анчелотти
- Маурисио Почеттино
- Марсело Галлардо
- Антонио Конте
- Клаудио Раньери
- Алекс Фергюсон
- Луис Энрике
- Юпп Хайнкес
- Эрнесто Вальверде
- Арсен Венгер
- Леонардо Жардим
- Джесси Марш
- Лоран Блан
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