Во вторник, 23 марта, состоялось немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Шевченко заговорил на украинском языке во время пресс-конференции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обычно использует русский язык в быту. Также он общается на итальянском и английском языках. Но на пресс-конференции по матчам сборной Украины заговорил на украинском.

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"Здравствуйте. Я рад всех поздравить с началом сборов национальной команды. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пока не готов общаться на украинском языке постоянно, но буду делать это в будущем (укр. Доброго дня. Я радий всіх привітати з початком зборів національної команди. Із задоволенням відповім на усі ваші запитання. Поки не готовий спілкуватися українською мовою постійно, але робитиму це в майбутньому)", – заявил Шевченко в начале пресс-конференции.

К слову. Сборная Украины по футболу в марте проведет три матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Первый матч состоится 24 марта против Франции на выезде. Далее на украинцев ожидают два домашних поединка – против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Обе игры пройдут в Киеве.

Сборная Украины потеряла дебютанта на матч с Францией

Сборная Украины по футболу не сможет рассчитывать на дебютанта команды Артема Довбика в матче против Франции. Нападавший был вынужден остаться в Украине и готовиться к следующим матчам.

Оказалось, что французская сторона не дала разрешение на прилет Довбика. Все из-за французского законодательства на время пандемии COVID-19.

Для того, чтобы член спортивной делегации получил разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, французы требуют представления документов заранее. Довбик же, как известно, был довызван в сборную только за два дня до вылета, а этого времени для органов здравоохранения Франции мало.

Украина обидно проиграла Италии в финале Кубка мира

23 марта на этапе Кубка мира-2021 по фехтованию завершились мужские и женские командные соревнования. В финале мужского турнира Украина проиграла команде Италии со счетом 43:44.

Перед заключительным поединком наша сборная уверенно вела в счете 37:30, но итальянцы сделали камбэк на последних секундах.

В первый день Украина переиграла Швецию (45:20) и Израиль (45:43), а во второй день взяла верх над Японией (29:25) в четвертьфинале и Китаем (39:26) в полуфинале.

Мужская сборная Украины гарантировала себе командную олимпийскую лицензию в Токио-2020. А вот женская команда на турнире в Казани заняла лишь 11 место.

Макс Килман побывал в Украине, чтобы получить гражданство

Английский защитник Макс Килман уже был в Украине. Сюда он прибыл, чтобы решить вопрос получения украинского гражданства.

Он также должен был иметь встречи с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и президентом Украинской ассоциации футбола. Они должны были обсудить перспективы Килмана в сборной Украины.

Состоялась ли такая встреча – неизвестно. Но во вторник, 23 марта, Шевченко рассказал, что с возможным вызовом Килмана возникли трудности. Все потому, что он выступал за сборную Англии по футзалу. Всего за эту сборную он сыграл 25 матчей, восемь из которых – официальные.

Что известно о Килмане