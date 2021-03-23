Сборная Украины по футболу не сможет рассчитывать на дебютанта команды Артема Довбика в матче против Франции. Нападающий был вынужден остаться в Украине и готовиться к следующим матчам.

В составе сборной Украины во Францию чартерным рейсом отправились 28 футболистов. Места не нашлось для Артема Довбика.

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Оказалось, что французская сторона не дала разрешение на прилет Довбика. Все из-за французского законодательства на время пандемии COVID-19.

Для того, чтобы член спортивной делегации получил разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, французы требуют представления документов заранее. Довбик же, как известно, был довызван в сборную только за два дня до вылета, а этого времени для органов здравоохранения Франции мало.

Поэтому форвард остался в Киеве, где будет индивидуально тренироваться. И присоединится к национальной команде после ее возвращения на родину. И уже тогда будет готовиться вместе со всеми к остальным мартовским матчам отбора на ЧМ-2022 – против Финляндии (игра состоится 28 марта) и Казахстана (31 марта).