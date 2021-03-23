Сборная Украины в среду, 24 марта, стартует в отборе на чемпионат мира 2022 года. Первым соперником украинцев в отборе станет сборная Франции. Все, что стоит знать об этом матче – в материале Спорт 24.

Франция – Украина: главное

Что: матч отбора на чемпионат мира 2022 года

Где: Франция, Сен-Дени, "Стад де Франс"

Когда: среда, 24 марта, 21:45

Трансляция: каналы "Украина" и "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на Спорт 24.

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Украина начинает против фаворита

Сборная Украины начинает свой очередной отбор на чемпионат мира. Наша команда попала в группу D, где ее соперниками будут сборные Франции, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Финляндии. И именно с действующими чемпионами мира украинцам выпало открывать отбор.

Особенностью этого отбора будет то, что сборные в некоторые окна будут проводить сразу по три матча, что значительно увеличивает нагрузку как на футболистов, так и тренерский штаб. Вот и украинцам выпало 24 марта играть против Франции на выезде, 28 марта принимать дома Финляндию, а 31 марта – Казахстан.

Именно сборная Франции является главным фаворитом нашей группы, а значит и попадание на ЧМ-2022. Ведь прямую путевку на Мундиаль получит только победитель группы. Команда, которая займет второе место, будет вынуждена пробиваться через раунд плей-офф. Поэтому Украине эксперты отводят именно такую роль. Хотя и за него нам придется посоревноваться с довольно мощной сборной Боснии и Герцеговины.

Такие расклады дают и в Favbet. Их эксперты победу Франции в матче против Украины оценили коэффициентом 1,26. На победу Украины коэффициент 14. А ничья в матче – 6.



Что касается итоговых мест, то именно Франция видится победителем группы – 1,2 на то, что Les Bleus займут первое место. Для примера шансы Украины на первое место – 6,5. А у Боснии и Герцеговины – 11.

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Болезненный предыдущий матч

Начать отбор украинцам выпало против французов и на выезде. Это самый тяжелый матч, который ожидает нашу команду. Поэтому то, что мы отыграем его первым, имеет определенные позитивы. Ведь он не будет "нависать" над нами в будущем. Для примера, так мы начинали в отборе на Евро-2020 – против действующих чемпионов сборной Португалии на выезде. Та игра закончилась вничью 0:0, и в итоге украинцы заняли первое место в своей группе. Главное – не растерять "свои" очки в матчах с аутсайдерами группы.

Но еще важнее для сборной Украины в матче против французов-переступить через боль поражения за предыдущий матч. 7 октября 2010 года именно на этом стадионе наша команда потерпела самое крупное поражение в истории – 7:1. Прошло не так много времени, и "сине-желтым" снова выпало провести там игру.

Потери сборной

Но сделать это будет не так и легко. Перед матчем против Франции сборная Украины потеряла нескольких лидеров. Команде не помогут Виктор Цыганков (именно он забил единственный гол на "Стад де Франс" в ворота соперников), Тарас Степаненко и Артем Беседин. Остался и нападающий Артем Довбик, которого не пустили во Францию из-за карантинных ограничений.

У Франции таких проблем с составом нет. И все более сильные получили вызов (за исключением Карима Бензема, у которого конфликт с тренерским штабом).

Другая проблема – психологическое состояние. Да, сборная – это другая команда, но нельзя не отметить, в какую "яму" попали наши клубы, в которых выступают ведущие игроки сборной. Динамо и Шахтер вылетели из Лиги Европы, показав невыразительную игру против испанского Вильярреала и итальянской Ромы соответственно. Обе команды проиграли два матча в этих противостояниях. А после этого Шахтер еще и проиграл аутсайдеру УПЛ Львов со счетом 3:2. Так что определенный спад в игре заметен. Это понимают и в тренерском штабе.

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Кроме того, Пятов, Ярмоленко, Коноплянка и Коваленко – без постоянной игровой практики. Да и Ярмоленко лишь недавно восстановился от очередного повреждения.

Ожидания от матча

В этом матче от сборной Украины хотелось бы ожидать надежной игры в обороне. Все-таки 7:1 еще долго будут преследовать нашу команду. Поэтому есть только желание в дальнейшем не пропускать столько.

Матч против Испании 13 октября 2020 года (через неделю после поражения французам) показал, что мы можем выигрывать матчи и в кризисные периоды. Главное – собраться и показать, на что мы способны. А показать нам есть что.