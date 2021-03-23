Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обычно использует русский язык в быту. Также он общается на итальянском и английском языках. Но на пресс-конференции по матчам сборной Украины заговорил на украинском.

Именно на украинском языке обратился Андрей Шевченко к журналистам во время онлайн-общения с журналистами.

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"Здравствуйте. Я рад всех поздравить с началом сборов национальной команды. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пока не готов общаться на украинском языке постоянно, но буду делать это в будущем", – заявил Шевченко в начале пресс-конференции.

Видео выступления Шевченко на украинском языке

Далее Андрей Шевченко отвечал на вопросы журналистов на русском языке. Среди прочего он рассказал о возможном вызове в сборную Украин англичанина Макса Килмана.

Напомним, сборная Украины по футболу в марте проведет три матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Первый матч состоится 24 марта против Франции на выезде. Далее украинцев ждут два домашних поединка – против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Обе игры пройдут в Киеве.