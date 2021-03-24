Шевченко заговорив українською, збірна вирушила у Францію без гравця: новини спорту 23 березня
У вівторок, 23 березня, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Джерело:24 канал
Шевченко заговорив українською мовою під час пресконференції
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зазвичай використовує російську мову в побуті. Також він спілкується італійською та англійською мовами. Але на пресконференції щодо матчів збірної України заговорив українською.
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"Доброго дня. Я радий всіх привітати з початком зборів національної команди. Із задоволенням відповім на усі ваші запитання. Поки не готовий спілкуватися українською мовою постійно, але робитиму це в майбутньому", – заявив Шевченко на початку пресконференції.
Збірна України втратила дебютанта на матч з Францією
Збірна України з футболу не зможе розраховувати на дебютанта команди Артема Довбика у матчі проти Франції. Нападник був змушений залишитися в Україні та готуватися до наступних матчів.
Виявилося, що французька сторона не дала дозвіл на приліт Довбика. Все через французьке законодавство на час пандемії COVID-19.
Для того, аби член спортивної делегації отримав дозвіл на в'їзд до країни, не відбуваючи 10-денний карантин, французи вимагають подання документів заздалегідь. Довбик же, як відомо, був довикликаний у збірну лише за два дні до вильоту, а цього часу для органів охорони здоров'я Франції замало.
Україна прикро програла Італії у фіналі Кубка світу
23 березня на етапі Кубка світу-2021 з фехтування завершилися чоловічі і жіночі командні змагання. У фіналі чоловічого турніру Україна програла команді Італії з рахунком 43:44.
Перед заключним поєдинком наша збірна впевнено вела в рахунку 37:30, але італійці зробили камбек на останніх секундах.
- У перший день Україна переграла Швецію (45:20) і Ізраїль (45:43), а у другий день взяла верх над Японією (29:25) в чвертьфіналі і Китаєм (39:26) в півфіналі.
- Чоловіча збірна України гарантувала собі командну олімпійську ліцензію в Токіо-2020. А ось жіноча команда на турнірі в Казані зайняла лише 11 місце.
Макс Кілман побував в Україні, щоб отримати громадянство
Англійський захисник Макс Кілман вже був в Україні. Сюди він прибув, щоб вирішити питання отримання українського громадянства.
Він також мав мати зустрічі з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком та президентом Української асоціації футболу. Вони мали обговорити перспективи Кілмана в збірній України.
Чи відбулася така зустрічі – невідомо. Але у вівторок, 23 березня, Шевченко розповів, що з можливим викликом Кілмана виникли труднощі. Все через те, що він виступав за збірну Англії з футзалу. Загалом за цю збірну він зіграв 25 матчів, вісім з яких – офіційні.
Що відомо про Кілмана
- 23-річний Макс Кілман має українське коріння. Його мати з Києва, а тато – з Росії. Сам він народився в Лондоні і все життя провів в Англії.
- Займався футзалом, і отримав виклик до збірної Англії у 18 років. За цю команду провів 25 матчів.
- У 2018 році став гравцем англійського Вулверхемптона. Виступає на позиції центрального захисника.
- В цьому сезоні провів 17 матчів за "вовків", в яких віддав дві результативні передачі.
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