Одним из новичков сборной Украины может стать игрок английского Вулверхэмптона Макс Килман. Однако касательно его вызова в сборную есть ряд трудностей.

Первая сложность состоит в том, что пока у Килмана нет украинского гражданства. Однако он сейчас в процессе получения украинского паспорта.

Читайте также Украинский форвард Шуранов сменит гражданство ради сборной Германии

Однако возникла и другая проблема, из-за которой в Украинской ассоциации футбола были вынуждены обращаться в ФИФА. Ведь Килмин до этого выступал за сборную Англии по футзалу.

"Мы сделали запрос касательно Максима в ФИФА, ждем ответа. Запрос касается его выступлений за национальную сборную Англии по футзалу. Когда будет более или менее точная информация по поводу того, сможет ли он играть за команду или нет, тогда вам все скажем", – рассказал главный тренер сборной Андрей Шевченко.

Что известно о Максе Килмане