Макс Килман побывал в Украине, чтобы получить гражданство, – СМИ
Английский защитник Макс Килман уже был в Украине. Сюда он прибыл, чтобы решить вопрос получения украинского гражданства.
Источник:Sport Arena
Макс Килман, выступающий за английский Вулверхэмптон, имеет британское гражданство. Но для выступлений за сборную Украины ему надо получить гражданство Украины. Именно для этого он и прибыл в Украину.
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Он также должен был встретится с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и президентом Украинской ассоциации футбола. Они должны были обсудить перспективы Килмана в сборной Украины.
Состоялась ли такая встреча – неизвестно. Но во вторник, 23 марта, Шевченко рассказал, что с возможным вызовом Килмана возникли трудности. Все из-за того, что он выступал за сборную Англии по футзалу. Всего за эту сборную он сыграл 25 матчей, восемь из которых – официальные.
УАФ направили запрос в ФИФА, чтобы получить официальное разъяснение по этой ситуации. К этому времени Килман, даже если и получит украинское гражданство, не сможет выступать за сборную Украины.
Стоит добавить, что тренерский штаб сборной Украины рассматривал вариант включения Килмана в заявку на мартовские матчи. Но первый матч он точно пропустит – 24 марта Украина сыграет против Франции на выезде.
И если Украина получит положительный ответ от ФИФА, то Килман сможет сыграть уже в Киеве 28 марта (против Финляндии) или 31 марта (против Казахстана). В противном случае ему придется ждать до мая, когда "сине-желтые" проведут товарищеские матчи накануне Евро-2020.
- Напомним, что 23-летний Макс Килман имеет украинские корни. Его мать из Киева, а отец – из России. Сам он родился в Лондоне и всю жизнь провел в Англии.
- Занимался футзалом, и получил вызов в сборную Англии в 18 лет. За эту команду провел 25 матчей.
- В 2018 году стал игроком английского Вулверхэмптона. Выступает на позиции центрального защитника.
- В этом сезоне провел 17 матчей за "волков", в которых отдал две результативные передачи.
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