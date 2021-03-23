Английский защитник Макс Килман уже был в Украине. Сюда он прибыл, чтобы решить вопрос получения украинского гражданства.

Макс Килман, выступающий за английский Вулверхэмптон, имеет британское гражданство. Но для выступлений за сборную Украины ему надо получить гражданство Украины. Именно для этого он и прибыл в Украину.

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Он также должен был встретится с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и президентом Украинской ассоциации футбола. Они должны были обсудить перспективы Килмана в сборной Украины.

Состоялась ли такая встреча – неизвестно. Но во вторник, 23 марта, Шевченко рассказал, что с возможным вызовом Килмана возникли трудности. Все из-за того, что он выступал за сборную Англии по футзалу. Всего за эту сборную он сыграл 25 матчей, восемь из которых – официальные.

УАФ направили запрос в ФИФА, чтобы получить официальное разъяснение по этой ситуации. К этому времени Килман, даже если и получит украинское гражданство, не сможет выступать за сборную Украины.

Стоит добавить, что тренерский штаб сборной Украины рассматривал вариант включения Килмана в заявку на мартовские матчи. Но первый матч он точно пропустит – 24 марта Украина сыграет против Франции на выезде.

И если Украина получит положительный ответ от ФИФА, то Килман сможет сыграть уже в Киеве 28 марта (против Финляндии) или 31 марта (против Казахстана). В противном случае ему придется ждать до мая, когда "сине-желтые" проведут товарищеские матчи накануне Евро-2020.