23 марта на этапе Кубка мира-2021 по фехтованию завершились мужские и женские командные соревнования. В финале мужского турнира Украина проиграла команде Италии со счетом 43:44.

Перед заключительным поединком наша сборная уверенно вела в счете 37:30, но итальянцы сделали камбэк на последних секундах. Смотрите также Украинский гимн в России: шпажист Рейзлин выиграл золото этапа Кубка мира Серебряные медали на турнире завоевали Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин и Анатолий Герей. В первый день Украина переиграла Швецию (45:20) и Израиль (45:43), а во второй день взяла верх над Японией (29:25) в четвертьфинале и Китаем (39:26) в полуфинале.

Мужская сборная Украины гарантировала себе командную олимпийскую лицензию в Токио-2020. А вот женская команда на турнире в Казани заняла лишь 11 место.