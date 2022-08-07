Шевченко: Он любит Украину и людей

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о работе с Александром Зинченко во благо нашей страны финансово и гуманитарно.

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Шевченко отметил Зинченко, много отдающий украинскому народу.

Александр поднялся, он выступил и выразил свои очень жесткие взгляды против войны. Он любит Украину и людей, и мы много работали вместе. Мы были вовлечены в деятельность по сбору средств. Александр очень щедр и много дает украинскому народу,

– заявил украинский тренер.

Напомним, что недавно Зинченко перешел в Арсенал, за который успел дебютировать в официальном матче против Кристал Пелес. Уже в первом туре АПЛ Александр оформил ассист, а "канониры" обыграли соперника со счетом 0:2.

Патриотическая позиция Зинченко