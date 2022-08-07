Шевченко: Он любит Украину и людей
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о работе с Александром Зинченко во благо нашей страны финансово и гуманитарно.
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Шевченко отметил Зинченко, много отдающий украинскому народу.
Александр поднялся, он выступил и выразил свои очень жесткие взгляды против войны. Он любит Украину и людей, и мы много работали вместе. Мы были вовлечены в деятельность по сбору средств. Александр очень щедр и много дает украинскому народу,
– заявил украинский тренер.
Напомним, что недавно Зинченко перешел в Арсенал, за который успел дебютировать в официальном матче против Кристал Пелес. Уже в первом туре АПЛ Александр оформил ассист, а "канониры" обыграли соперника со счетом 0:2.
Патриотическая позиция Зинченко
- Еще раньше левый защитник Арсенала открыл благотворительный фонд, помогающий украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
- Еще в составе Манчестер Сити Зинченко провел с 10-летним Андреем, который из-за войны войны против оккупанта уехал в Великобританию.
- Свое последнее чемпионство в МанСити Александр посвятил Украине, объяв кубок сине-желтым флагом. Сам футболист не сдержал слез, а фанаты овациями поддержали украинца.
- Зинченко отдал именную футболку "горожан" на аукцион, которую купили более чем за 6 тысяч долларов. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.
- Украинский футболист рассказывал, что думал о том, чтобы бросить футбол и защищать страну на передовой.
- Зинченко призвал присоединиться к сбору средств на народные "Байракторы", которую открыл Сергей Притула.