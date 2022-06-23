Зинченко: Пусть эти большие цифры вас не пугают
Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко продолжает поддерживать страну, выступая за английский гранд. Футболист принял участие в сборе средств, который начал фонд Сергея Притулы.
К теме Почти половина суммы: за первый день украинцы собрали на "Байракторы" 200 миллионов гривен
Левый защитник Манчестер Сити выложил на своей странице в инстаграмме два видео, в которых обратился к своим подписчикам с просьбой делать свои пожертвования на три народных "Байрактара" для украинской армии.
Зинченко вспомнил ситуацию, которая была в Литве, и в очередной раз заявил о несокрушимости нашей нации.
Необходимая сумма – 500 миллионов гривен (15 миллионов долларов), срок одна неделя. Но пусть эти большие цифры вас не пугают – вспомним литовцев. Им понадобилось три дня на Байрактаре. Ну, а теперь вспомним, что мы – украинцы. Есть ли что-то, что нам не под силу,
– написал футболист.
Украинцы в неделю должны собрать 500 миллионов гривен. Казалось, что это сумасшедшие деньги, но не для нашего народа. Чуть больше, чем за 10 часов, люди сбросили 141 миллион гривен. Некоторые средства еще оставались в фонде Притулы, поэтому в общей сложности уже собрано 202 миллиона гривен, а это почти половина от нужной суммы.
Невероятный результат уже за первые сутки. Люди активно распространяют о сборе денег в своих соцсетях, совершают репосты публикации Притулы и доначат на нашу армию.
Зинченко вносит большой вклад в победу Украины
- Александр Зинченко среди украинских футболистов, которые играют за рубежом, и финансово помогают Украине. Инициатором такой идеи стал тренер Сергей Ребров.
- Недавно левый защитник МанСити открыл благотворительный фонд, который будет помогать украинцам, ставшим жертвами войны против России.
- Одну из тренировок английского клуба Александр провел с 10-летним Андреем, вынужденно покинувшим родной дом из-за российской агрессии.
- Зинченко оформил свой четвертый чемпионский титул по МанСити в АПЛ. Александр посвятил его Украине. Футболист окутал кубок сине-желтым флагом, поставив его перед трибуной "с болельщиками горожан". Украинский легионер не сдержал слез, а фанаты "горожан" устроили овации украинцу.
- Футболку Зинченко из английского клуба продали более чем за 6 тысяч долларов на благотворительном аукционе. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.
- Зинченко раздумывал о том, чтобы покинуть английский клуб и с оружием в руках отправиться на передовую.