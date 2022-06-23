Зинченко: Пусть эти большие цифры вас не пугают

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко продолжает поддерживать страну, выступая за английский гранд. Футболист принял участие в сборе средств, который начал фонд Сергея Притулы.

К теме Почти половина суммы: за первый день украинцы собрали на "Байракторы" 200 миллионов гривен

Левый защитник Манчестер Сити выложил на своей странице в инстаграмме два видео, в которых обратился к своим подписчикам с просьбой делать свои пожертвования на три народных "Байрактара" для украинской армии.

Зинченко вспомнил ситуацию, которая была в Литве, и в очередной раз заявил о несокрушимости нашей нации.

Необходимая сумма – 500 миллионов гривен (15 миллионов долларов), срок одна неделя. Но пусть эти большие цифры вас не пугают – вспомним литовцев. Им понадобилось три дня на Байрактаре. Ну, а теперь вспомним, что мы – украинцы. Есть ли что-то, что нам не под силу,

– написал футболист.

Украинцы в неделю должны собрать 500 миллионов гривен. Казалось, что это сумасшедшие деньги, но не для нашего народа. Чуть больше, чем за 10 часов, люди сбросили 141 миллион гривен. Некоторые средства еще оставались в фонде Притулы, поэтому в общей сложности уже собрано 202 миллиона гривен, а это почти половина от нужной суммы.

Важно! На утро 23 июня украинцы уже собрали 296 миллионов гривен. Если добавить деньги от фонда, то общая сумма на "Байракторы" уже составила 366 миллионов гривен! На два "Байрактора" наш народ уже собрал!

Невероятный результат уже за первые сутки. Люди активно распространяют о сборе денег в своих соцсетях, совершают репосты публикации Притулы и доначат на нашу армию.

Зинченко вносит большой вклад в победу Украины