Сложно сдержать слезы

Поединок против Астон Виллы был решающим для МанСити в борьбе за золотые медали чемпионата Англии. На чемпионство также претендовал Ливерпуль, фанаты которого обрели надежду на трофей после окончания первого тайма в игре МанСити. Первая 45-минутка закончилась минимальной победой Астон Виллы (0:1), пишет 24 канал.

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После перерыва гости удвоили преимущество, но какую-то 5-минутку выдали "горожане" и не только отыгрались, но и вырвали победу. Победа 3:2 принесли МанСити очередной чемпионский трофей.

Самый трогательный момент был с участием украинца Александра Зинченко, отличившегося в матче ассистом на Родри.

Украинский легионер "горожан" с флагом Украины подошел к фанатской трибуне и поднял кубок над головой. Затем Александр снял с плеч стяг и окутал им кубок. В этот момент Зинченко не сдержал эмоций и зарыдал, а болельщики МанСити устроили украинцу овации.

Вот так британцы встречают аплодисментами украинский флаг, цвет которого сейчас мужественно защищают украинцы в войне против оккупантов из России.

Партнеры по команде подошли поддержать и успокоить Зинченко, который дал волю эмоциям. Очередная победа на спортивном фронте, посвященная Украине.

Трогательное празднование от Зинченко: смотрите видео

Также первыми поздравить Александра на футбольное поле вышли жена Влада и его дочь Ева, для которой это было первое чемпионство папы.

МанСити с 93 очками закончил золотой сезон. Подопечные Пепа Гвардиолы опередили Ливерпуль всего на один пункт. "Бронзу" АПЛ забрало лондосское Челси (74 балла).

Статистика Зинченко в триумфальном сезоне