Шевченко: Він любить Україну та людей

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про роботу з Олександром Зінченком на благо нашої країни фінансово та гуманітарно.

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Шевченко відзначив Зінченка, який багато віддає українському народу.

Олександр піднявся, він виступив і висловив свої дуже жорсткі погляди проти війни. Він любить Україну та людей, і ми багато працювали разом. Ми були залучені до діяльності зі збору коштів. Олександр дуже щедрий і багато дає українському народу,

– заявив український тренер.

Нагадаємо, що нещодавно Зінченко перейшов в Арсенал, за який встиг дебютувати в офіційному матчі проти Крістал Пелес. Вже у першому турі АПЛ Олександр оформив асист, а "каноніри" переграли суперника з рахунком 0:2.

Патріотична позиція Зінченка