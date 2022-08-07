Шевченко: Він любить Україну та людей
Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про роботу з Олександром Зінченком на благо нашої країни фінансово та гуманітарно.
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Шевченко відзначив Зінченка, який багато віддає українському народу.
Олександр піднявся, він виступив і висловив свої дуже жорсткі погляди проти війни. Він любить Україну та людей, і ми багато працювали разом. Ми були залучені до діяльності зі збору коштів. Олександр дуже щедрий і багато дає українському народу,
– заявив український тренер.
Нагадаємо, що нещодавно Зінченко перейшов в Арсенал, за який встиг дебютувати в офіційному матчі проти Крістал Пелес. Вже у першому турі АПЛ Олександр оформив асист, а "каноніри" переграли суперника з рахунком 0:2.
Патріотична позиція Зінченка
- Ще раніше лівий захисник Арсенала відкрив благодійний фонд, який допомагає українцям, які постраждали від російської агресії.
- Ще у складі Манчестер Сіті Зінченко провів із 10-річним Андрієм, який через війну проти окупанта виїхав у Велику Британію.
- Своє останнє чемпіонство у МанСіті Олександр присвятив Україні, огорнувши кубок синьо-жовтим прапором. Сам футболіст не стримав сліз, а фанати оваціями підтримали українця.
- Зінченко віддав іменну футболку "містян" на аукціон, яку купили за понад 6 тисяч доларів. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.
- Український футболіст розповідав, що думав про те, щоб кинути футбол та піти захищати країну на передовій.
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