Первое результативное действие в сезоне

Микель Артета доверил Александру Зинченко место в стартовом составе Арсенала. Левый защитник впервые сыграл за новый клуб в официальном матче, пишет 24 канал.

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Уже с первых минут украинец был одним из самых заметных на поле. Зинченко удачно действовал в обороне и довольно часто Александра можно было увидеть возле штрафной соперника.

На 20-й минуте Арсенал забил после удачного розыгрыша углового. Зинченко классно открылся под передачу с углового, головой направил мяч во вратарскую, где адресатом передачи стал Мартинелли. Бразилец в упор расстрелял владения Кристал Пелес. Голкипер кончиками пальцев дотянулся до мяча, но это не спасло хозяев от пропущенного гола.

Зинченко открыл счет своим результативным действиям по "канониров". Отметим, что в течение первой 45-минутки Александр однажды сам пробивал по воротам соперника, но вратарь был на месте.

После первого тайма Арсенал ведет со счётом 0:1.

Видео гола Зинченко