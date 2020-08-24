25 августа "Шахтер", как победитель чемпионата Украины 2019/20, сыграет против "Динамо", которое выиграло Кубок Украины-2020, в матче за Суперкубок Украины. О самом главном перед матчем – читайте на Спорт24.

Шахтер – Динамо: главное

Что: Суперкубок Украины 2020;

Где: НСК "Олимпийский", Киев;

Когда: Вторник, 25 августа, 21:00;

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАС – Евгений Арановский (Киев);

Трансляция: канал "Футбол 1", "Украина", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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Чем интересен этот матч

Матч интересен поклонникам футбола тем, что это будет первая дуэль румынского главного тренера киевлян Мирчи Луческу со своей бывшей командой, с которой за двенадцать лет работы он выиграл 22 трофея – в том числе и Суперкубки.

На 2020 год в Суперкубке Украины у оппонентов полный паритет – "Шахтер" и "Динамо" завоевывали трофей по 8 раз. Но вот в личных суперкубковых поединках киевляне имеют 7 побед, а дончане – 5.

В прошлом году на стадионе "Черноморец" в Одессе киевляне одолели непримиримых соперников со счетом 2:1.

Как там "Динамо"?

Киевское "Динамо" стартовало в национальном первенстве с уверенной победы над донецким "Олимпиком" – на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского был зафиксирован счет 4:1 в пользу "бело-синих".

В стартовый состав "Динамо" в первом официальном матче с Мирчей Луческу во главе команды вошли Александр Тимчик и Владислав Супряга, которые этим летом вернулись из аренды, а во втором тайме на поле появились Жерсон Родригес и Богдан Леднев. Супряге удалось отметиться голом, а Родригесу – результативной передачей на Виктора Цыганкова. Кроме того, гол за киевлян провел Виталий Буяльский, еще один забитый мяч в ворота "Олимпика" – автогол Тараса Завийского.

Что касается входных трансферов, то на данный момент "Динамо" вернуло своего воспитанника – форварда Артема Кравца, соглашение с которым рассчитано на два года с опцией продления, и подписало предварительный контракт с левым защитником Владимиром Костевичем, который присоединится к киевскому клубу с января 2021 года.

А что с "Шахтером"?

"Горняки" начали подготовку к новому сезону товарищескими матчами с "Полесьем" (4:1) и "Вересом" (2:0), которые стали разминкой перед участием в плей-офф Лиги Европы. В этом турнире "Шахтер" дошел до полуфинала, в котором не сумел создать сопротивление миланскому "Интеру", уступив со счетом 5:0.

В первом туре чемпионата Украины подопечные Луиша Каштру переиграли "Колос" с Коваливки (3:1). В матче было назначено три пенальти в пользу "Шахтера" – в конце первого и в начале второго тайма 11-метровые не реализовали Тайсон и Марлос (оба удара парировал голкипер коваливцев Евгений Волынец), счет был открыт после пенальти в исполнении Алана Патрика, который впоследствии оформил дубль. Еще один мяч "Шахтеру" помог забить уже упомянутый Волынец.

Во время межсезонья "Шахтер" не делал приобретений и существенных изменений в составе, сделав ставку на проверенных игроков.

Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение "горнякам". Их победу можно сыграть за 2,02, в то время как вероятность выигрыша киевлян оценивается в 3,53. На ничью можно устроиться за 3,66.

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