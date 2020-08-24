25 серпня "Шахтар", як переможець чемпіонату України 2019/20, зіграє проти "Динамо", яке виграло Кубок України-2020, у матчі за Суперкубок України. Про найголовінше перед матчем – читайте на Спорт24.

Шахтар – Динамо: головне

Що: Суперкубок України 2020;

Де: НСК "Олімпійський", Київ;

Коли: вівторок, 25 серпня, 21:00;

Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро), арбітр ВАР – Євген Арановський (Київ);

Трансляція: канал "Футбол 1", "Україна", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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Чим цікавий цей матч

Матч цікавий шанувальникам футболу тим, що це буде перша дуель румунського головного тренера киян Мірчі Луческу зі своєю колишньою командою, з якою за дванадцять років роботи він виграв 22 трофея – в тому числі і Суперкубки.

На 2020 рік у Суперкубку України в опонентів повний паритет – "Шахтар" і "Динамо" завойовуючи трофей по 8 разів. Але ось в особистих суперкубкових поєдинках кияни мають 7 перемог, а донеччани – 5.

У минулому році на стадіоні "Чорноморець" в одесі кияни здолали непримиренних суперників з рахунком 2:1.

Як там "Динамо"?

Київське "Динамо" стартувало у національній першості з упевненої перемоги над донецьким "Олімпіком" – на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського був зафіксований рахунок 4:1 на користь "біло-синіх".

До стартового складу "Динамо" у першому офіційному матчі з Мірчею Луческу на чолі команди ввійшли Олександр Тимчик і Владислав Супряга, які цього літа повернулися з оренди, а в другому таймі на полі з’явилися Жерсон Родрігес і Богдан Лєднєв. Супрязі вдалося відзначитися голом, а Родрігесу – результативною передачею на Віктора Циганкова. Окрім того, гол за киян провів Віталій Буяльський, ще один забитий м’яч у ворота "Олімпіка" – автогол Тараса Завійського.

Що стосується вхідних трансферів, то на даний момент "Динамо" повернуло свого вихованця – форварда Артема Кравця, угода з яким розрахована на два роки з опцією продовження, та підписало попередній контракт із лівим захисником Володимиром Костевичем, який приєднається до київського клубу з січня 2021 року.

А що з "Шахтарем"?

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону товариськими матчами з "Поліссям" (4:1) і "Вересом" (2:0), які стали розминкою перед участю у плей-офф Ліги Європи. У цьому турнірі "Шахтар" дійшов до півфіналу, в якому не зумів створити спротиву міланському "Інтеру", поступившись із рахунком 5:0.

У першому турі чемпіонату України підопічні Луїша Каштру переграли "Колос" із Ковалівки (3:1). У матчі було призначено три пенальті на користь "Шахтаря" – наприкінці першого та на початку другого тайму 11-метрові не реалізували Тайсон і Марлос (обидва удари парирував голкіпер ковалівців Євген Волинець), рахунок був відкритий після пенальті у виконанні Алана Патріка, який згодом оформив дубль. Ще один м’яч "Шахтарю" допоміг забити вже згаданий Волинець.

Під час міжсезоння "Шахтар" не робив придбань і суттєвих змін у складі, зробивши ставку на перевірених гравців.

Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів

Букмекери віддають перевагу "гірникам". Їх перемогу можна заграти за 2,02, в той час як ймовірність виграшу киян оцінюється в 3,53. На нічию можна влаштуватися за 3,66.

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Шахтар – Динамо: статистика