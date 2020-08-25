Во вторник, 25 августа, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграют в матче за Суперкубок Украины. Онлайн-трансляция поединка – на сайте Спорт24.

Это будет 17-й розыгрыш Суперкубка Украины. "Динамо" и "Шахтер" имеют поровну трофеев – по восемь. В прошлом сезоне "горняки" выиграли чемпионат Украины, а киевляне стали обладателями Кубка.

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В 2020 году матч за Суперкубок Украины впервые примет Киев. Игра состоится на НСК "Олимпийский".

Транслировать матч будут каналы "Украина" и "Футбол 1". Начало в 21:00.