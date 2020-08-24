25 августа "Шахтер" померится силами с киевским "Динамо" в матче за Суперкубок Украины. Букмекеры оценили шансы команд взять трофей в этом противостоянии.

Шахтер – Динамо: прогноз

Первый тур нового сезона в УПЛ стартовал, теперь два гранда украинского футбола "Шахтер" и "Динамо" решат, кто же из них является сильнейшим клубом Украины в матче Суперкубка Украины, пишет 24 канал.

В стартовом туре обе команды играли в один и тот же день, поэтому на восстановление времени было одинаково у обоих грандов футбола. "Шахтер" в первом туре встречался с "Колосом", но довольно таки легко победил своего соперника из Ковалевки. Что правда, в первой 45-минутке ни одной из команд не удалось забить. Дончане были активнее и вследствие скорости трижды расстроили голкипера соперника во втором тайме. Голы в активе Тете и дубль у Патрика – 3:1. Единственный результативный удар за гостей забил Костышин.

"Динамо" же встречалось с другим донецким клубом – "Олимпиком". Это был первый официальный матч киевлян под руководством Луческу, который выдался очень удачным. Уже после первой части игры киевляне вели в счете 0:2, а после перерыва добавили к своему преимуществу еще два результативных удара, пропустив только однажды – 1:4.

Главная интрига матча – сможет ли Луческу во главе с новой командой победить "горняков". С "Шахтером" он за 12 лет получил 22 трофея, Суперкубок тоже здесь присутствует.

На 2020 год в Суперкубке Украины у оппонентов сложился полный паритет – "Шахтер" и "Динамо" добывали трофей по 8 раз. Но в личных суперкубковых поединках киевляне имеют 7 побед, а дончане – 5.

Рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Украины среди тренеров является как раз румынский специалист Мирча Луческу, который выигрывал трофей 7 раз. В прошлом сезоне обладателем трофея стало киевское "Динамо", которое обыграло "горняков" со счетом 2:1.

Матч Суперкубка Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится 25 августа в 21:00

Шахтер – Динамо: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch считают фаворитом встречи "горняков". На победу "Шахтера" они отдают коэффициент 1,96. А на победу команды Луческу – 3,65.

Специалисты считают, что любая из команд не победит только в один гол. Победа дончан в один гол – 3,75, а "Динамо" – 5,10.

На показатель, что "Шахтер победит, Тотал матча больше 2,5" – 2,95. А на аналогичный показатель, но "Тотал матча меньше 2,5" – 4,80.

Специалисты верят в то, что болельщикам удастся увидеть в первой 45-минутке гол в исполнении "горняков" – 1,83. А вот на результативный удар от "Динамо" стоит худший коэффициент – 2,37.

Первыми счет в поединке откроет "Шахтер" – 1,60. А на то, что команда Луческу первой огорчит голкипера соперника – 2,25.

Возможно, что точку в матче поставит команда Каштру – 1,60. То, что киевский клуб забьет последний гол во встрече, – 2,25.

"Тотал матча 2 – 3 гола" – 2,12.

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