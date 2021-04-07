Ключевой футболист Баварии пропустит матч против ПСЖ в Лиге чемпионов
Мюнхенская Бавария потерпела очередную тяжелую кадровую потерю перед матчем с ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов. Вслед за Робертом Левандовски действующий победитель Лиги чемпионов потерял Сержа Гнабри.
Источник:твиттер Баварии
Гнабри во второй раз заразился COVID-19
Вечером 6 апреля Бавария сообщила, что Серж Гнабри сдал положительный тест на коронавирус. Сообщается, что футболист чувствует себя хорошо.
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Впрочем, Гнабри точно не поможет Баварии в домашнем матче Лиги чемпионов против ПСЖ. Также Серж, вероятно, пропустит ответный матч в Париже, который состоится 13 апреля.
- Что интересно, Гнабри во второй раз сдал положительный тест на коронавирус. В первый раз COVID-19 у игрока Баварии был обнаружен перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против Атлетико.
Кроме Левандовского и Гнабри, матч в составе Баварии пропустят Дуглас Коста, Марк Рока и Корентен Толиссо.
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Кадровые потери ПСЖ
Игру пропустят сразу 6 важных футболистов французского клуба:
- Мауро Икарди
- Хуан Бернат
- Марко Верратти
- Левен Курзава
- Леандро Паредес
- Алессандро Флоренци
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