Прошлогодние финалисты Лиги чемпионов, Бавария и ПСЖ, сойдутся уже на стадии 1/4 финала нового розыгрыша турнира. Первый матч в противостоянии состоится 7 апреля на поле Баварии. Что прогнозируют букмекеры – далее в материале Спорт 24.

С момента финала в 2020 году, который выиграла Бавария (1:0), в обеих командах многое изменилось. Например, ПСЖ сменил главного тренера – команду покинул Томас Тухель, которого заменил Маурисио Почеттино.

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В то же время Баварию покинули кузнецы успеха в Лиге чемпионов – Иван Перишич, Филиппе Коутинью и Тьяго Алькантара. Что интересно, форвард ПСЖ Эрик Максим Чупо-Мотинг, который мог спасти ПСЖ от поражения в финале, перешел в Баварию.

Именно Чупо-Мотинг, скорее всего, сыграет в первом матче против ПСЖ. Все потому, что Бавария потеряла Роберта Левандовского из-за травмы.

Впрочем, потери парижан, вероятно, значительно больше. Игру пропустят Икарди, Бернат, Верратти, Курзава, Паредес и Флоренци. Без преувеличений – это игроки основного состава или ближайшего резерва.

Бавария – ПСЖ: прогноз Favbet

Четвертьфинальная пара Бавария – ПСЖ – одна из наиболее равных и непредсказуемых. В первом матче букмекеры отдают предпочтение Баварии. Победу мюнхенцев оценивают коэффициентом 1,94. В то же время шансы парижан одержать выездную победу оценили коэффициентом 3,85. Ничья в матче – коэффициент 3,90.

Перед первым матчем лучшие шансы на выход в полуфинал имеет Баварии. Проход действующего победителя Лиги чемпионов оценивают коэффициентом 1,74. Между тем на проход в 1/2 финала ПСЖ коэффициент 2,20.

По сравнению с финалом следует ждать больше забитых голов. Двухматчевые противостояния отличаются тем, что команды больше рискуют, чем в финальных матчах. Следовательно, можно попробовать сделать ставку на тотал больше 3, что оценено коэффициентом 1,92. Также в Favbet предлагают коэффициент 2,41 на тотал меньше 2.5.

Шансы ПСЖ во многом будут зависеть от того, как себя проявят Неймар и Килиан Мбаппе. Гол французского нападающего оценен коэффициентом 2,10. Зато на точный удар Неймара коэффициент 2,40.

В составе Баварии лидером атак в отсутствие Левандовского станет Томас Мюллер. Он один из лучших немецких нападающих в истории Баварии в Лиге чемпионов. Гол Мюллера оценен коэффициентом 2,25.

Также против ПСЖ сыграет обидчик французов в финале 2020 года Кингсли Коман. Гол игрока Баварии оценен коэффициентом 2,70.

Поединок Бавария – ПСЖ начнется в 22:00.