Правый вингер "Баварии" Серж Гнабри не сыграет в ближайшем матче Лиги чемпионов против "Атлетико". Футболист прошел обязательное тестирование на коронавирус, которое показало положительный результат.

Неприятные кадровые потери понесли "мюнхенцы" перед важным еврокубковым поединком против "Атлетико". О коронавирусе у Гнабри сообщила пресс-служба "Баварии".

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Потеря основного игрока

У футболиста нет никаких серьезных симптомов болезни. Гнабри находится на самоизоляции в собственном доме. Скорее всего игрок не поможет команде в ближайших матчах.

Уже 21 октября "Бавария" на своем поле сыграет первый тур группового раунда Лиги чемпионов против "Атлетико" Свисток судьи прозвучит в 22:00.

На старте нового сезона Гнабри набрал отличную форму. Игрок сборной Германии сыграл 6 матчей, в которых трижды огорчал голкиперов соперника и еще один раз ассистировал партнеру по команде. В прошлом году вингер в составе "Баварии" получил все, о чем можно только мечтать – победу в чемпионате Германии, трофей Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок страны.