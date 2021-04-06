В среду, 7 апреля, Бавария на своем поле будет принимать ПСЖ в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Этот матч станет повторением финала прошлого сезона. Тогда немецкий клуб одержал минимальную победу и получил столь желанный трофей. В этом сезоне ПСЖ будет стремиться взять реванш за это прошлогоднее поражение. И на этот раз у них для этого будет два матча, а не один.

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По телевидению этот матч будет транслировать канал "Футбол 2". Начало трансляции матча в 21:55. Сам матч начнется в 22:00.

Перед тем на этом канале в 20:45 начнется в прямом эфире программа "Ночь Лиги чемпионов". В студии эксперты и приглашенные гости будут обсуждать матчи Лиги чемпионов, а после игры – анализировать их.

Смотреть онлайн матч Бавария ПСЖ можно на нескольких легальных видеосервисах. Среди них Oll.tv или sweet.tv, которые транслируют онлайн каналы "Футбол 1/2/3".

Также можно выбрать Megogo. У них тоже доступна трансляция матчей Лиги чемпионов, но с другими комментаторами.