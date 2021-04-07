Мюнхенська Баварія зазнала чергової важкої кадрової втрати перед матчем з ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Вслід за Робертом Левандовським чинний переможець Ліги чемпіонів втратив Сержа Гнабрі.

Гнабрі вдруге заразився COVID-19

Ввечері 6 квітня Баварія повідомила, що Серж Гнабрі здав позитивний тест на коронавірус. Повідомляється, що футболіст почувається добре.

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Втім, Гнабрі точно не допоможе Баварії у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Також Серж, ймовірно, пропустить матч-відповідь у Парижі, який відбудеться 13 квітня.

Що цікаво, Гнабрі вдруге здав позитивний тест на коронавірус. Вперше COVID-19 у гравця Баварії було виявлено перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Окрім Левандовського та Гнабрі, матч у складі Баварії пропустять Дуглас Коста, Марк Рока й Корентен Толіссо.

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Кадрові втрати ПСЖ

Гру пропустять відразу 6 важливих футболістів французького клубу:

Мауро Ікарді

Хуан Бернат

Марко Верратті

Левен Курзава

Леандро Паредес

Алессандро Флоренці

Баварія та ПСЖ попередні матчі у своїх чемпіонатах зіграли 3 квітня. Мюнхенці на виїзді здолали Лейпциг. Натомість ПСЖ сенсаційно поступився Ліллю.