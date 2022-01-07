В Сербии прошел митинг в поддержку Джоковича, которого "удерживают" в Австралии: видео
Источник:Global News
В столице Сербии прошел митинг в поддержку первого номера мирового рейтинга Новака Джоковича. Сербский теннисист находится в Австралии, власти которой аннулировали его визу.
Джоковича поддержали в Белграде
Поклонники Джоковича 6 января собрались на митинг в Белграде возле здания парламента.
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Сербов возмутила ситуация, в которую попал теннисист по прибытии в Мельбурн на турнир Australian Open 2022.
"Не сдадим Новака!", – скандировали демонстранты, многие из которых принесли на митинг флаги Сербии.
На митинге выступил Срджан Джокович, отец теннисиста.
Смотрите видео митинга в поддержку Джоковича
Джокович борется за право попасть в Австралию
34-летний Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы сыграть на Australian Open. Серб долгое время не раскрывал свой статус вакцинации, что является обязательным для въезда в Австралию.
Перед вылетом Новак заявил, что получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса. Как рассказал министр здравоохранения Австралии Грег Хант, медотвод Джоковичу предоставил штат Виктория.
Когда Новак прилетел в Мельбурн, его задержали в аэропорту и аннулировали визу. Австралийский министр Хант заявил, что документ Джоковича не отвечает требованиям пограничной службы Австралии.
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Скандал вокруг Джоковича быстро набрал политический привкус. Об этом заявил украинский теннисист Сергей Стаховский, посмеивавшийся над тезисом "спорт вне политики."
Сербского теннисиста попытались поддержать в Австралии на арене имени Рода Лейвера. Однако фаната заставили убрать плакат, назвав его неуместным.
Поддержать Джоковича решил президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что премьер-министр Австралии устроил политическую охоту на ведьм.
Из-за аннулирования визы Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на три года. Сейчас теннисист находится в Австралии, где ждет решения своей апелляции.