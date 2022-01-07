В Сербии прошел митинг в поддержку Джоковича, которого "удерживают" в Австралии: видео

В столице Сербии прошел митинг в поддержку первого номера мирового рейтинга Новака Джоковича. Сербский теннисист находится в Австралии, власти которой аннулировали его визу.

Джоковича поддержали в Белграде

Поклонники Джоковича 6 января собрались на митинг в Белграде возле здания парламента.

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Сербов возмутила ситуация, в которую попал теннисист по прибытии в Мельбурн на турнир Australian Open 2022.

"Не сдадим Новака!", – скандировали демонстранты, многие из которых принесли на митинг флаги Сербии.

На митинге выступил Срджан Джокович, отец теннисиста.

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Джокович борется за право попасть в Австралию

34-летний Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы сыграть на Australian Open. Серб долгое время не раскрывал свой статус вакцинации, что является обязательным для въезда в Австралию.

Перед вылетом Новак заявил, что получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса. Как рассказал министр здравоохранения Австралии Грег Хант, медотвод Джоковичу предоставил штат Виктория.

Когда Новак прилетел в Мельбурн, его задержали в аэропорту и аннулировали визу. Австралийский министр Хант заявил, что документ Джоковича не отвечает требованиям пограничной службы Австралии.

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Скандал вокруг Джоковича быстро набрал политический привкус. Об этом заявил украинский теннисист Сергей Стаховский, посмеивавшийся над тезисом "спорт вне политики."

Сербского теннисиста попытались поддержать в Австралии на арене имени Рода Лейвера. Однако фаната заставили убрать плакат, назвав его неуместным.

Поддержать Джоковича решил президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что премьер-министр Австралии устроил политическую охоту на ведьм.

Из-за аннулирования визы Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на три года. Сейчас теннисист находится в Австралии, где ждет решения своей апелляции.