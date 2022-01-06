Джокович-старший: Они притесняют Новака
Отец титулованного теннисиста заявил, что этот инцидент касается не только его сына, но и всей Сербии.
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Они держат в плену нашего Новака, нашу гордость. Новак – это Сербия, а Сербия – Новак. Они ущемляют Новака, а вместе с этим и Сербию, и сербский народ.
"Мы, сербы, – гордый народ, который гордится своим светом в конце тоннеля, и это наш Новак. Эта политическая олигархия его не погасит", – подчеркнул мужчина.
Также Джокович-старший провел параллель с Иисусом Христом.
"Иисуса прибивали к кресту и делали с Ним всевозможные вещи. Он выстоял и жив еще среди нас.
Также пытаются распять Новака, недооценить его, бросить на колени, делать с ним все, что угодно", – сказал отец.
Проблемы Джоковича в Австралии
- Для того чтобы попасть в Австралию необходимо иметь прививку против коронавируса.
- Однако у теннисиста не было вакцины против COVID-19. У Джоковича есть медицинский отвод от прививки. Австралийская виза Новака была аннулирована, а самому теннису грозит депортация.
- Власти Австралии возмутили заявления теннисиста по поводу его выступления на Australian Open. Президент заявил, что теннисист сможет попасть в страну только при полной вакцинации.
- Президент Сербии вступился за своего Джоковича. Он уверен, что этот инцидент содержит политический подтекст.