Джокович-старший: Они притесняют Новака

Отец титулованного теннисиста заявил, что этот инцидент касается не только его сына, но и всей Сербии.

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Они держат в плену нашего Новака, нашу гордость. Новак – это Сербия, а Сербия – Новак. Они ущемляют Новака, а вместе с этим и Сербию, и сербский народ.

"Мы, сербы, – гордый народ, который гордится своим светом в конце тоннеля, и это наш Новак. Эта политическая олигархия его не погасит", – подчеркнул мужчина.

Также Джокович-старший провел параллель с Иисусом Христом.

"Иисуса прибивали к кресту и делали с Ним всевозможные вещи. Он выстоял и жив еще среди нас.

Также пытаются распять Новака, недооценить его, бросить на колени, делать с ним все, что угодно", – сказал отец.

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