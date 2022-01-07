Власти Австралии рассматривают наказание для Джоковича

Законы Австралии предусматривают возможность запрета на въезд для любого человека, визу которого аннулируют. Именно это произошло с Джоковичем.

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Джоковичу могут запретить въезд в Австралию сроком до трех лет.

Сообщается, что власти Австралии рассматривают возможность такого наказания для Джоковича. Все будет зависеть от того, чем закончится его апелляция и последующих шагов серба.

Апелляцию Джоковича должны рассмотреть 10-го января.

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Почему Джоковича не впустили в Австралию

Джокович 4-го января сообщил, что вылетел в Мельбурн, чтобы сыграть на Australian Open 2022.

Новак отправился в Мельбурн на фоне того, что его участие в Australian Open было под вопросом. Серб не раскрывал свой статус вакцинации, что является обязательным для въезда в Австралию.

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По словам Джоковича, он получил медицинское освобождение от вакцинации против коронавируса. Когда Новак прилетел в Мельбурн – его задержали в аэропорту и аннулировали визу.

Как рассказал министр здравоохранения Австралии Грег Хант, медотвод Джоковичу предоставил штат Виктория. Он отметил, что документ не соответствует требованиям пограничной службы Австралии.