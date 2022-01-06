Медотвод Джоковича не соответствует стандартам

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант прокомментировал решение об аннулировании визы Новака Джоковича.

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Он заявил, что пограничной службе Австралии "не понравилось" медицинское освобождение от вакцинации против коронавируса, которое получил Джокович.

Это решение принято после изучения медотвода, которое ему предоставило правительство штата Виктория. Исследовалась правильность его предоставления и доказательства, приведшие к тому, что он его получил. Очевидно, что полученное освобождение не соответствовало стандартам, которые выдвигаются пограничной службой,

– сказал Хант.

Решение аннулировать визу серба прокомментировал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он заявил, что Австралия не будет отступать в борьбе с коронавирусом и смягчать ограничения.

"Виза Джоковича была аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Все должны соблюдать эти правила. Строгий контроль за границей сыграл ключевую роль в том, что в Австралии смертность от COVID-19 одна из самых низких в мире. И мы не будем расслабляться", – отметил премьер.

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