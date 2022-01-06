Стаховский: Политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира въехать в страну
В своем сообщении Стаховский высмеял тезис "спорт вне политики". Судя по словам Сергея, он считает, что решение против Джоковича носит политический характер.
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Когда в следующий раз кто-то скажет вам: "Спорт вне политики", вспомните 6 января 2022 года, когда чисто политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира въехать в страну, в которую правительственные институты разрешили въезд,
– написал Сергей.
Джоковича не пускают в Австралию
- Первый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович не раскрывал свой статус вакцинации. Именно поэтому его участие в Australian Open-2022 было под вопросом.
- Въезд в Австралию, где состоится первый в сезоне турнир Гренд Слэм, разрешен только вакцинированным. В стране действуют строгие правила пересечения границы. В каждом штате Австралии признаны разные вакцины.
- Отец Джоковича возмущен ограничениями и говорил, что Новак может пропустить турнир. Он заявлял, что следует утвердить все вакцины, в том числе российский "Спутник V".
- Действующий девятикратный чемпион Australian Open 4 января вылетел в Мельбурн, где 17 – 30 января состоится Australian Open.
- Теннисист сообщил, что получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса.
- Тогда премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что если Джокович не вакцинирован, то на первом самолете отправится домой.
- Когда Новак прилетел в Мельбурн, его задержали в аэропорту. Впоследствии победителю 20 турниров серии Гренд Слэм аннулировали визу.
- По предварительной информации, Новак подал апелляцию, которую рассмотрят 10 января. Серб вроде бы останется в Мельбурне.