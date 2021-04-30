Свитолина сенсационно вылетела из турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Элина Свитолина 29 апреля сенсационно вылетела из турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). В 1/32 финала Свитолина проиграла представительнице Швейцарии Жил Белен Тайхманн.

К слову Козлова вслед за Свитолиной покинула соревнования в Мадриде

В первой партии Свитолина уверенно выиграла свою подачу, а также сделала два брейка и уверенно довела сет до победы. Во второй партии соперницы регулярно проигрывали свои подачи, но Тайкманн сделала на один брейк больше. В решающем сете Свитолина повела со счетом 5:1, но затем позволила сопернице сравнять счет.

При счете 6:5 украинка имела несколько матч-болов, но снова не сумела дожать швейцарку и сет перешел в тай-брейке, на котором успешнее оказалась Тайхманн.

Сборная Украины получила соперников по чемпионату Европы по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу получила соперников по чемпионату Европы-2022. ФИБА 29 апреля провела жеребьевку чемпионата Европы.

Национальная сборная Украины выступит в группе C. Наша команда сыграет против Италии, Греции, Хорватии, Эстонии и Великобритании.

Поединки украинской команды состоятся в итальянском Милане. Во второй этап выходят по четыре команды из группы.

Украинского футболиста навечно дисквалифицировали за жестокий фол с многочисленными переломами

Алексея Пинчука навечно отстранили от футбола за грубый фол в товарищеском матче. В результате его нарушения молодой игрок Александр Килик получил многочисленные переломы.

Инцидент произошел во время товарищеского матча между футбольным клубом Скорук и юношеской командой Днепр-1 еще 3 марта 2021 года. Алексей Пинчук пошел в грубый подкат против Александра Килика, ногами влетев в соперника.

Стоит отметить, что футбольный клуб Скорук является любительским и выступает в чемпионате Днепропетровской области. Что касается Алексея Пинчука, то он имеет немалый опыт выступлений на профессиональном уровне. До этого он выступал за такие клубы, как Горняк-Спорт, Металлург (Запорожье), Николаев, Верес, Мусы и Сталь (Каменское).

Лига Европы: победы Вильярреала и Манчестер Юнайтед

29 апреля состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы сезона 2020/21.

Испанский Вильярреап в домашней игре одержал победу (2:1) над английским Арсеналом благодаря голам Тригероса и Альбиоля.

В параллельной игре английский Манчестер Юнайтед поиздевался (6:2) над итальянской Ромой на "Олд Траффорд". Дублями за "манкунианцев" отличились Фернандеш и Кавани, а еще по голу на свой счет записали Погба и Гринвуд.