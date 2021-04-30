Світоліна сенсаційно вилетіла з турніру в Мадриді

Українська тенісистка Еліна Світоліна 29 квітня сенсаційно вилетіла з турніру WTA 1000 у Мадриді (Іспанія). В 1/32 фіналу Світоліна програла представниці Швейцарії Жіл Белен Тайхманн.

До слова Козлова вслід за Світоліною покинула змагання у Мадриді

У першій партії Світоліна впевнено вигравала свою подачу, а також зробила два брейки і впевнено довела сет до перемоги. У другій партії суперниці регулярно програвали свої подачі, але Тайкманн зробила на один брейк більше. У вирішальному сеті Світоліна повела з рахунком 5:1, але потім дозволила суперниці зрівняти рахунок.

За рахунку 6:5 українка мала кілька матч-болів, але знову не зуміла дотиснути швейцарку і сет перейшов до тай-брейку, на якому успішніше виявилася Тайхманн.

Збірна України отримала суперників по чемпіонату Європи з баскетболу

Чоловіча збірна України з баскетболу отримала суперників по чемпіонату Європи-2022. ФІБА 29 квітня провела жеребкування чемпіонату Європи.

Національна збірна України виступить у групі C. Наша команда зіграє проти Італії, Греції, Хорватії, Естонії та Великої Британії.

Поєдинки української команди відбудуться в італійському Мілані. У другий етап виходять по чотири команди з групи.

Українського футболіста навічно дискваліфікували за жорстокий фол з численими переломами

Олексія Пінчука навічно відсторонили від футболу за грубий фол у товариському матчі. Внаслідок його порушення молодий гравець Олександр Кілик отримав численні переломи.

Інцидент трапився під час товариського матчу між футбольним клубом Скорук та юнацькою командою Дніпро-1 ще 3 березня 2021 року. Олексій Пінчук пішов у грубий підкат проти Олександра Кілика, ногами влетівши у суперника.

Варто відзначити, що футбольний клуб Скорук є аматорським та виступає у чемпіонаті Дніпропетровської області. Щодо Олексія Пінчука, то він має чималий досвід виступів на професійному рівні. До цього він виступав за такі клуби, як Гірник-Спорт, Металург (Запоріжжя), Миколаїв, Верес, Муси та Сталь (Кам'янське).

Ліга Європи: перемоги Вільярреалу та Манчестер Юнайтед

29 квітня відбулися перші півфінальні матчі Ліги Європи сезону 2020/21.

Іспанський Вільярреап в домашній грі здобув перемогу (2:1) над англійським Арсеналом завдяки голам Трігероса і Альбіоля.



В паралельній грі англійський Манчестер Юнайтед познущався (6:2) над італійською Ромою на "Олд Траффорд". Дублями за "манкуніанців" відзначились Фернандеш і Кавані, а ще по голу на свій рахунок записали Погба і Грінвуд.