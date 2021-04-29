Национальная сборная Украины выступит в группе C. Наша команда сыграет против Италии, Греции, Хорватии, Эстонии и Великобритании.
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Поединки украинской команды пройдут в итальянском Милане. Во второй этап выходят по четыре команды из группы.
Жеребьевка чемпионата Европы
Группа A
Испания, Турция, Бельгия, Россия, Грузия, Болгария
Группа B
Франция, Словения, Венгрия, Литва, Германия, Босния и Герцеговина
Группа C
Греция, Хорватия, Великобритания, Италия, Украина, Эстония
Группа D
Сербия, Польша, Израиль, Чехия, Финляндия, Нидерланды
Жеребьевка чемпионата Европы / Фото fiba.basketball
- Сборная Украины завоевала путевку на чемпионат Европы с первого места в отборочной группе, опередив команды Австрии, Венгрии и Словении.
- Чемпионат Европы 2022 года состоится 1 – 18 сентября. Матчи группового этапа будут проводить в Чехии, Грузии, Италии и Германии.
- Плей-офф и решающие поединки пройдут в Берлине.