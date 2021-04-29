Национальная сборная Украины выступит в группе C. Наша команда сыграет против Италии, Греции, Хорватии, Эстонии и Великобритании.

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Поединки украинской команды пройдут в итальянском Милане. Во второй этап выходят по четыре команды из группы.

Жеребьевка чемпионата Европы

Группа A

Испания, Турция, Бельгия, Россия, Грузия, Болгария

Группа B

Франция, Словения, Венгрия, Литва, Германия, Босния и Герцеговина

Группа C

Греция, Хорватия, Великобритания, Италия, Украина, Эстония

Группа D

Сербия, Польша, Израиль, Чехия, Финляндия, Нидерланды


Жеребьевка чемпионата Европы / Фото fiba.basketball

  • Сборная Украины завоевала путевку на чемпионат Европы с первого места в отборочной группе, опередив команды Австрии, Венгрии и Словении.
  • Чемпионат Европы 2022 года состоится 1 – 18 сентября. Матчи группового этапа будут проводить в Чехии, Грузии, Италии и Германии.
  • Плей-офф и решающие поединки пройдут в Берлине.