Вильярреал – Арсенал 2:1

Гол: Тригерос, 5, Альбиоль, 29 – Пепе, 73 (пен.)

Удаление: Капу, 80 – Себальос, 57

Неожиданно Барселона проиграла Гранаде и упустила шанс выйти в лидеры Ла Лиги

Вильярреал открыл счет в матче быстрым голом. Чуквуезе получил мяч на фланге, чудесным образом просочился сквозь двух защитников Арсенала и чуточку отпустил от себя мяч в штрафной гостей, Тригерос приблизился и воткнул в касание.

Видео гола Тригероса

К слову. Арсенал впервые пропустил, спустя всего 4 минуты и 39 секунд – самый ранний период, когда они пропускали в свои ворота в еврокубках, с тех пор, как Эдинсон Кавани забил после 42 секунды с начала матча против ПСЖ в Лиге чемпионов в сентябре 2016 года.

На 29-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Морено выиграл воздух на границе вратарской, шикарно сбросив на дальнюю стойку. Рауль Альбиоль забил мяч в пустой угол.

Видео гола Альбиоля

Впоследствии у Арсенал была возможность сократить отставание, когда Хуан Фойт сбил соперника в своей штрафной. Но впоследствии VAR отменил пенальти в ворота Вильярреала.

После перерыва гости остались в меньшинстве. Себальос был предупрежден во второй раз за накладку против Парехо в чужой штрафной.

Впрочем, гостям, даже играя вдесятером, удалось отквитать один мяч. На 73-й минуте герой второго гола Вильярреала Тригерос сбил Сака в левом фланге своей штрафной и заработал пенальти.

Пепе с пенальти пробил точно по центру ворот.

Видео гола Пепе

На 80-й минуте составы команд стали равными. Капу получил вторую желтую за фол против Сака в левом фланге обороны.

В итоге Вильярреал смог удержать победу над Арсеналом. Теперь судьба путевки в финал ЛЕ решится в ответном матче, который запланирован на 6 мая.

Вильярреал – Арсенал видеообзор