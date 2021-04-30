Манчестер Юнайтед – Рома 6:2

Голы: Фернандеш, 9, 71 (пен), Кавани, 48, 64, Погба, 75, Гринвуд, 86 – Пеллегрини, 15, Джеко, 34

В апреле 2007 года эти команды в четвертьфинале Лиги чемпионов на "Олд Траффорд" сыграли со счетом 7:1. На этот раз МЮ победил Рома не с таким разгромным счетом. Но все-таки восемь голов в этом матче было забито.

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Первый тайм для Ромы выдался довольно неоднозначный. Команда первой пропустила, а также была вынуждена провести сразу три замены из-за повреждения. Уже на 5-й минуте поле покинул Верету. Впоследствии голкипер Лопес неудачно приземлился, когда отбивал мяч. А под конец тайма Спинаццоли тоже понадобилась помощь медиков.

И все же на перерыв Рома ушла при положительном для себя счете. На гол Фернандеша "волки" ответили результативными ударами Пеллергини с пенальти, а также Джеко. При этом форвард довольно неуклюже сыграл во время взятия ворот. Но мяч таки отбился от его ноги и влетел в ворота.

Хотя МЮ мог сравнять счет еще в первом тайме. Но Кавани не переиграл Миранте. Во втором тайме он упустит еще одну возможность. Но таки оформит дубль. Именно Кавани забил сразу после перерыва. А потом вывел "манкунианцев" вперед.

Впоследствии Кавани заработал пенальти, когда Фернандеш забил четвертый гол в ворота Ромы. Пятый гол влетел от головы Погба.

Уже в конце встречи Гринвуд добил соперников, установив окончательный счет.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед-Рома