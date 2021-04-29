Элина Свитолина – Жил Белен Тайхманн 2:1 (6:2, 4:6, 6:7)

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26-летней Свитолиной понадобилась 31 минута, чтобы выиграть первую партию. Уже в четвертом гейме Элина выиграла подачу 23-летней швейцарки и повела 4:1.

При счете 5:2 украинка оформила еще один брейк и записала партию в свой актив на подаче Тайхманн.

Начало второго сета не предвещало ничего плохого для Элины. Украинка сразу оформила брейк и повела 2:0. Однако Тайхманн сравняла счет. Далее теннисистки устроили обмен брейками. Швейцарка сделала на один больше и повела 5:4.

При счете 5:3 Свитолина отыграла один сет-пойнт. В следующем гейме Жил Белен подавала на сет. Свитолина могла спастись, ведь имела два брейк-пойнта. Однако Элина не реализовала их и швейцарка таки подала на партию.

Третий сет Свитолина снова начала мощно. Украинка выиграла 3 подряд гейма. При счете 4:1 Элина оформила очередной брейк, но в следующем гейме не смогла подать на матч – 5:2.

Уже в следующем гейме Свитолина упустила 4 матч-пойнта на подаче Тайхманн! В 9 гейме украинка проиграла подачу и позволила сопернице сравнять счет 5:5.

Только в 11 гейме Свитолина наконец смогла защитить свою подачу и снова вышла вперед. Но швейцарка сразу сравняла счет, поэтому теннисисток ждал тай-брейк. Отметим, что Элина снова упустила 2 матч-пойнта!

В теннисной лотерее удача была на стороне Тайхманн, которая сенсационно выиграла матч. Поединок длился более двух с половиной часов.