Инцидент произошел во время товарищеского матча между футбольным клубом Скорук и юношеской командой Днепр-1 еще 3 марта 2021 года. Алексей Пинчук пошел в грубый подкат против Александра Килыка, ногами влетев в соперника.

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Продолжить игру молодой футболист не сумел. Он сразу был госпитализирован. Юному игроку в больнице поставили диагноз: разрыв задней крестообразной связки и компрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной костей.

После матча футбольный клуб Скорук заявил, что готов взять на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией травмированного Килыка.

"К сожалению, этот момент уже нельзя отмотать назад, однако данный эпизод станет серьезным уроком и для Алексея Пинчука, и всего нашего клуба", – говорилось в заявлении.

Но Алексей Пинчук без наказания не остался. Сначала его дисквалифицировала Ассоциация футбола Днепропетровской области. 24 марта они объявили о его бессрочном отстранении от участия в соревнованиях под их эгидой.

А 29 апреля о пожизненном отстранении от участия в соревнованиях объявили и в контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. Однако на этот раз речь идет обо всех соревнованиях на территории Украины.

Стоит отметить, что футбольный клуб Скорук является любительским и выступает в чемпионате Днепропетровской области. Что касается Алексея Пинчука, то он имеет немалый опыт выступлений на профессиональном уровне. До этого он выступал за такие клубы, как Горняк-Спорт, Металлург (Запорожье), Николаев, Верес, Мусы и Сталь (Каменское).